Directeur Bibliotheek Den Haag over nieuwe lockdown: ‘Ik mis de gezelligheid, het geroezemoes’

De deuren van de bibliotheken zijn door de nieuwe lockdown gesloten, maar achter de deuren gebeurt nog genoeg. Dat zegt directeur Paul Broekhoff. Zo heeft de bibliotheek een afhaalservice, bezorgen ze boekenpakketten en werken ze achter de schermen een een online cultuurprogramma.

‘Het is een heel raar jaar. Je moet permanent bijschakelen. Dat geldt ook voor ons als bibliotheek’, aldus Broekhoff. Het is de derde keer sinds maart dat de bibliotheek dicht moest. Begrijpelijk, vindt Broekhoff, al mist hij de oude situatie van voor de coronacrisis. ‘De studenten, de gezelligheid, het geroezemoes, dat mis ik.’

De medewerkers in de bibliotheken zitten niet stil. In de wijkbibliotheken is er een afhaalservice voor boekenpakketten die van tevoren zijn besteld. Vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui wordt er een bezorgservice voor ouderen op touw gezet.

Cultuurprogramma’s

Ondanks de lockdown hebben er de afgelopen drie dagen al mensen voor de deur gestaan met boeken die teruggebracht moeten worden. Nergens voor nodig, aldus Broekhoff. ‘Boetes tot en met 19 januari worden niet berekend. Iedereen kan de boeken gerust thuis laten staan.’

Vanaf 14 januari komt de cultuurprogrammering van de bibliotheek ook weer terug, online via Facebook. ‘Woensdagmiddag kunnen kinderen dan knutselen en wordt er een verhaal voorgelezen’, legt Broekhoff uit. Woensdagavond krijgt Sjaak Bral een eigen programma donderdagavond komt er een gevarieerd cultuurprogramma.

