Jaar cel geëist voor bedreigen abortuskliniek

De 37-jarige man uit Capelle aan den IJssel die onder meer de abortuskliniek in Den Haag bedreigde krijgt als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt een gevangenisstraf van een jaar. Vijf maanden van deze straf zouden voorwaardelijk moeten worden. De man stuurde foto’s en video’s van executies, vergelijkbaar met die van terreurgroep IS. Hij dreigde de medewerkers iets soortgelijks aan te doen, schrijft mediapartner Omroep West.

Volgens het OM is sprake van een bedreiging met een terroristisch oogmerk. De Capellenaar stuurde de bedreigingen niet alleen naar de abortuskliniek in Den Haag, maar ook in Arnhem, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Den Bosch. In een paar gevallen bleef het niet bij mails. Op de gevel van de kliniek in Arnhem werden leuzen gekalkt. In Rotterdam werd een steen tegen de glazen voordeur gegooid. De vernielingen zijn door beveiligingscamera’s vastgelegd. Door een combinatie met andere sporen kwam de man als verdachte in beeld.

Het verstuurde materiaal was volgens de officier van justitie ‘huiveringwekkend’. Het joeg personeelsleden van de klinieken zo’n angst aan, dat sommigen amper meer naar hun werk durfden, aldus het OM. ‘Een aantal klinieken schroefde de beveiliging fors omhoog.’

Terreurcampagne

Volgens het OM heeft de man zijn terreurcampagne ‘gerechtvaardigd door zijn acties gelijk te stellen aan het demonstreren tegen abortus’. Hij heeft lak aan de gemoedsrust van anderen, aldus justitie. De rechtbank doet uitspraak op 14 januari.