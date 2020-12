Lockdown grote spelbreker voor jeugdactiviteiten rond jaarwisseling

De extra coronamaatregelen die deze week zijn ingegaan gooien roet in het eten voor een flink aantal jongerenactiviteiten die Den Haag voor de decembermaand in de steigers had gezet. Om te voorkomen dat jongeren vereenzamen of zich door verveling op straat zouden gaan misdragen heeft de gemeente samen met jongeren een lange lijst activiteiten opgesteld. Maar nog voor de inkt droog is, kan er alweer een streep door een deel van die plannen. Buiten en online kan het meeste wel doorgaan, schrijft mediapartner Omroep West.

Het is al lang duidelijk dat de decembermaand voor veel jongeren saai zal zijn. Met in het achterhoofd een vuurwerkverbod, geen feesten en de horecasluiting is de gemeente weken geleden al aan de slag gegaan om activiteiten te bedenken, zodat jongeren zich toch kunnen vermaken. Want, zo stelt het college van burgemeester en wethouders in een raadsbrief, ‘er zijn serieuze zorgen over de jongeren in onze stad. De beperkingen zijn aanzienlijk en verveling en eenzaamheid liggen op de loer. Het is daarom van groot belang dat er zo veel mogelijk, en binnen de coronamaatregelen een alternatief aanbod beschikbaar is.’

Daarom hebben groepen jongeren, jongeren- en vrijwilligersorganisaties en onderwijsinstellingen een groot aantal activiteiten bedacht en opgezet onder de naam Den Haag Inside Out. Van filmavonden tot voetbaltoernooien en van dronevliegen tot esports kampioenschappen en uitstapjes naar pretparken.

Extra beperkingen

Maar inmiddels heeft corona een deel van de mooie plannen ingehaald. Deze week heeft het kabinet afgekondigd dat alle sporthallen en pretparken de deuren moeten sluiten en dat buurthuizen alleen nog open mogen zijn voor de meest kwetsbare mensen. Ook buiten heeft het kabinet extra beperkingen opgelegd. Zo mogen jongeren van achttien jaar en ouder nog slechts met maximaal twee mensen buiten zijn.

Dat betekent dat de gemeente moet schrappen in de lijst en op het laatste moment alternatieven moet bedenken, bevestigt een woordvoerder van de gemeente. Het lijkt erop dat er alleen nog online- en buitenactiviteiten kunnen plaatsvinden, maar hoe de maatregelen precies van invloed zijn op alle plannen is nog een uitzoekwerk. Volgende week verwacht het college een nieuwe lijst te hebben samengesteld.

Online muziekfestival

Duidelijk is wel dat een online muziekfestival gewoon door kan gaan. Dat wordt verzorgd door poppodium PAARD. Het gaat om een meerdaags muziekprogramma met online optredens van onder andere Vunzige Deuntjes.

Verder presenteren Pip Den Haag en Popagenda Scheveningen een aantal landelijke acts, zoals Goldband en de Haagse Markt-house meets bouwmarkt-popband. Vanuit de Pier op Scheveningen verzorgen Charly Lownoise en Billy de Kit een optreden. Ook kunnen jongeren meedoen aan een pubquiz, een online jamsessie of met een eigen team een online escape room spelen. En er zijn kampioenschappen FIFA en Fortnite.