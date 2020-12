Madurodam bezorgt 200 kerstpakketten aan ouderen

Madurodam heeft samen met het Ouderenfonds een kerstpakket speciaal voor ouderen samengesteld. Door het coronavirus hebben veel ouderen te maken met eenzaamheid. Daarom wil Madurodam hen een ‘klein’ hart onder de riem steken, in de aanloop naar de feestdagen.

De afgelopen twee jaar heeft Madurodam het zogenoemde VONK-diner georganiseerd. Dit is een avond waarbij ouderen en jongeren samen dineren. Door de huidige coronamaatregelen kan dit diner dit jaar niet doorgaan.

Madurodam heeft in samenwerking met het Ouderenfonds als alternatief een kerstpakket samengesteld. Met dit kleine gebaar wil Madurodam de ouderen laten weten dat we aan hen denken in deze donkere dagen. Het pakket zit vol met spullen om het thuis extra gezellig te maken en die bijdragen aan het ‘kerstgevoel’. Zo zit er iets lekkers in, verschillende cadeautjes en een ansichtkaart.