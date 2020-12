Museum GEM heeft nieuwe naam

GEM, het museum voor actuele kunst, heet met ingang van komend jaar KM21. KM verwijst naar Kunstmuseum Den Haag, dat ernaast staat en waar het bij hoort, de toevoeging 21 naar kunst van de 21ste eeuw. De nieuwe naam moet de verbondenheid tussen beide musea onderstrepen, schrijft mediapartner Omroep West.

‘Sinds de oprichting in 2002 van het GEM deelt het museum voor hedendaagse kunst één organisatie en één directie met Kunstmuseum Den Haag, maar de link tussen beide musea wordt nauwelijks gelegd en nog minder toen de naam van het ‘moedermuseum’ in oktober 2019 veranderde van Gemeentemuseum Den Haag in Kunstmuseum Den Haag’, aldus directeur Benno Tempel.

‘Dat is jammer, want de verbondenheid van de hedendaagse kunstinstelling met een internationaal kunstmuseum en kunstcollectie is in Nederland uniek’, zegt hij verder. ‘Er is geen enkel andere hedendaagse tentoonstellingsruimte met een programma dat is gelieerd aan een museum met een internationale collectie van moderne, hedendaagse en toegepaste kunst en fotografie.’

Naam al langer een vraagstuk

Vanaf het allereerste begin van de transformatie naar Kunstmuseum Den Haag is de naam van GEM een vraagstuk geweest en gebleven. Tempel: ‘Maar een naam verander je niet zomaar, laat staan twee namen. Gezien de omvang van de klus is besloten om eerst te focussen op de transformatie en positionering van het Kunstmuseum en later het GEM aan te pakken.’

De coronacrisis heeft het traject weliswaar een tijdje stilgelegd, maar het heeft ook iets opgeleverd. ‘Namelijk de ervaring hoe we onze online zichtbaarheid kunnen vergroten en op die manier onze collectie kunnen delen met een nog breder publiek.’