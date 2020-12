Nieuwe datum CPC Loop bekend: hardloopevenement verplaatst naar najaar

Hardlopers die mee willen doen aan de NN City Pier City Loop kunnen beginnen met trainen. De organisatie heeft donderdag namelijk de nieuwe datum van het hardloopevenement bekend gemaakt: zondag 26 september.

Het evenement, dat normaal gesproken in maart plaatsvindt, zal vanwege de coronacrisis eenmalig naar het najaar verschoven worden. In 2021 wordt de 46ste editie van de loop gehouden, aldus mediapartner Omroep West.

‘Wij willen in deze onzekere tijd vroegtijdig duidelijkheid geven over de datum van de NN CPC Loop Den Haag’, laat organisator Mario Kadiks weten op de website van de CPC. ‘De volksgezondheid staat altijd op de eerste plaats. Gezien de huidige stand van zaken rond Covid-19 lijkt het vrijwel uitgesloten dat zo’n massale loopbelevenis al in maart veilig én op de gebruikelijke, feestelijke manier kan plaatsvinden.’

‘Blijven werken naar één doel’

Sportwethouder Hilbert Bredemeijer heeft begrip voor het verplaatsen van de NN CPC Loop Den Haag van maart naar september volgend jaar. ‘De NN CPC Loop is altijd een belangrijk moment waar hardlopers samen naartoe werken. Het is jammer maar begrijpelijk dat het sportevenement wordt uitgesteld door de coronacrisis. Maar het trainen en het sporten in de buitenlucht moeten we vooral blijven doen – en dat mag ook gewoon, alleen of in duo’s.’

Volgens de wethouder is het belangrijk om het gevoel van samen naar één doel werken, vast te blijven houden. ‘Dit jaar liep ik zelf de halve marathon en mocht ik het startschot geven van de 10 kilometer. Als liefhebber van hardlopen ga ik nu alvast trainen voor september.’

Inschrijving begin 2021

De inschrijving van de loop opent begin volgend jaar. Lopers kunnen tijdens het evenement kiezen voor 5, 10 of 21,1 kilometer. Mensen die eerder hebben meegedaan aan het evenement krijgen een e-mail als de inschrijving opent.