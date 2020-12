Ondernemer probeert vervuilende en gevaarlijke bezorgwagens te vervangen

De winkels zijn noodgedwongen dicht. Dat zorgt voor een gigantische vraag bij pakketbezorgers. De kans dat er allemaal grote vrachtwagens voor kleine bestellingen de stad in komen is daardoor groot. Het bedrijf Hubbel, van de Haagse Robert Medenblik, probeert die vervuilende, gevaarlijke vrachtwagens te vervangen door elektrische wagens.

De ondernemer begint met een voorbeeld van een kinderdagverblijf. ‘Die zitten vaak dicht bij scholen, op kindvriendelijke locaties. Maar daar moeten ook bestelling naartoe. In de beeldspraak rijden er dan allerlei grote vrachtwagens achter elkaar aan door die straat, soms voor één pakket.’

Het idee van Hubbel is dat zij aan de rand van de stad pakketten opvangen, bundelen en met een kleinere, elektrische wagen de stad in brengen. Dat ter vervanging van de grotere wagens. ‘Het gaat dan vooral om grote wagens die voor één pakket de stad in moeten.’

Coronacrisis

Het bedrijf was eerst speciaal voor andere bedrijven, business to business. Maar corona sloeg in, en Medemblik moest zijn koers wijzigen. ‘Wij zijn verder gaan kijken. Bedrijven vonden dit wel een goed idee, maar kregen door corona andere zaken aan hun kop’, vertelt Medenblik. ‘Dus we zijn ons op consumenten gaan richten, de kleinere retailers, de boetiekjes. Zij kunnen bij ons hun orders invoeren en wij kunnen het diezelfde dag nog leveren aan de klant.’

Dat initiatief slaat aan. Het is druk bij de elektrische vervoersdienst. ‘We zitten nu op vierhonderd procent van wat wij normaal doen. Dat blijft tot Kerst sowieso doorgaan.’ Hoe het werk er na de feestdagen uitziet, is koffiedik kijken, maar zolang de lockdown duurt, verwacht Medenblik klanten voor Hubbel.