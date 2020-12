Pindakaas met dadels, koffie, chocola, chili of kaneel: Pindakaas-pop-upstore in Spuistraat

Liefhebbers van pindakaas kunnen hun hart ophalen in de Spuistraat. Daar is sinds kort de pop-upstore Pindakaaswinkel te vinden. Hier zijn allerlei soorten pindakaas te vinden, van naturel tot aan pindakazen met koffiesmaak en dadels aan toe.

‘Den Haag loves peanutbutter‘, zegt winkelmanager Tsambikos van der Staak. ‘Als je naar onze sociale media kijkt, komt een groot deel van onze fanbase uit Den Haag. Het was daarom een doel om een winkel (met vaste vestigingen in Amsterdam en Utrecht, red.) naar deze stad te brengen.’

Naast de naturelsmaak, zijn er in deze winkel veel variaties van pindakaas te vinden. Bijvoorbeeld chilipeter en citroengras, dadel en kaneel of koffie en zeezout. Verder verkoopt de winkel t-shirts en sokken, allemaal in het teken van pindakaas. Draaft dat niet een beetje te ver? ‘Het idee is begonnen aan een keukentafel. De oprichter vond dat er te weinig variatie was in pindakaas’, legt Van der Staak uit.

Tekst gaat verder onder foto.



De pop-upstore is tot 3 januari open, maar ‘wel met het zicht om langer open te blijven’. Ook tijdens de lockdown blijven de deuren van de Pindakaaswinkel geopend. ‘Het is een lastige vraag of pindakaas nou een essentieel product is’, geeft de winkelmanager toe. Maar voegt er al snel aan toe dat drankwinkels en fastfoodketens ook nog open zijn. ‘Dan is pindakaas toch wat essentiëler voor de gezondheid van de mens.’