Stayokay-hostel blij met verlenging daklozenopvang

“Wij zijn erg blij dat wij deze mensen nog langer mogen en kunnen opvangen”, zegt hostelmanager Dennis Lageweg. Daarnaast betekent het voor het hostel nu ook twee weken langer een gegarandeerde bezetting en zekerheid van inkomsten.

Ook de daklozen zelf zijn blij met de opvanglocatie: “Ik ben blij dat ze er zijn, want anders had ik onder een brug moet liggen”, zegt Kim tegen Den Haag FM. Na problemen en ruzies in de thuissituatie is Kim op straat gezet en dakloos geworden. Daarom is deze opvang in het Stayokay-hostel heel belangrijk voor haar en haar vriend.

Lageweg vindt het ook belangrijk dat we van het vooroordeel afkomen dat daklozen allemaal verslaafden aan alcohol of drugs zijn, “Er zitten ook mensen tussen die door corona of echt door omstandigheden dakloos zijn geworden”, zo zegt hij. Het is heel belangrijk dat deze mensen een dak boven hun hoofd hebben en veilig zijn.

Hoewel hotels hun gasten nu geen eten en drinken meer mogen aanbieden, ligt dat voor de opvang in dit hostel anders. “Wij zullen wel blijven koken voor deze mensen, alleen wel ze wel op de eigen kamer moeten eten”, legt Lageweg uit. Voor Kim maakt dat allemaal niet uit, “Het eten is hier gewoon super, ik ben tevreden met wat ik krijg”.

Met de feestdagen probeert Lageweg ook iets extra’s te doen, bijvoorbeeld wat uitgebreider koken. Kim zou toch het liefst de feestdagen thuis vieren, maar dit jaar zal zij met haar vriend de feestdagen in het hostel vieren.

Bijzonder is ook dat het hostel veel support uit de stad en buurt krijgt. “Er worden kerstkaarten gestuurd door het Mauritshuis en ADO Den Haag die kerstballen levert”, vertelt Lageweg, “Er zijn zelfs buurtbewoners die aanbieden om te komen helpen, in de keuken of bij het schoonhouden van de straat”. En dat zou ook komen omdat de overlast van daklozen sterk verminderd is bij centraal station, het centrum en in de wijken. “Ik denk gewoon dat het een win-win situatie is”, besluit Lageweg.