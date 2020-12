Supermarkten mogen rond feestdagen tot middernacht open

Supermarkten in de stad mogen rond de feestdagen langer openblijven. Dat heeft het gemeentebestuur besloten. Het besluit komt na een verzoek van de supermarktbranche om de sluitingstijden eenmalig te verruimen om het boodschappen doen zo veilig mogelijk te maken, schrijft mediapartner Omroep West.

De supermarkten verwachten dat de meeste mensen de feestdagen thuis zullen doorbrengen omdat de restaurants door de coronamaatregelen dicht zijn. Omdat er dan dus meer thuis gekookt zal worden, verwachten de supermarkten een grotere drukte dan normaal. Om het boodschappen doen dan zo veilig mogelijk te maken, willen de supermarkten een betere spreiding van de klanten. Dat zou veiliger zijn voor de klanten zelf, maar ook voor het personeel.

In principe biedt de Haagse verordening winkeltijden het college van B&W geen mogelijkheid om de tijden te verruimen. Omdat corona leidt tot een nieuwe werkelijkheid heeft het gemeentebestuur daarom besloten om tijdelijk niet te zullen handhaven op de verruimde winkeltijden. Tegelijkertijd wil het college de verordening winkeltijden gaan aanpassen om in de toekomst beter te kunnen inspelen op uitzonderlijke situaties.

Veiligheid

Het college verwacht de veiligheid van consumenten en werknemers met deze oplossing goed gewaarborgd is. De supermarkten blijven in de winkels zelf verantwoordelijk voor handhaving van de coronaregels. De landelijke regels, zoals bijvoorbeeld het niet verkopen van alcohol na 20.00 uur, blijven van toepassing. Als de situatie erom vraagt, behoudt de gemeente zich het recht voor om de verruiming van de winkeltijden naast zich neer te leggen in het kader van de openbare veiligheid.

Dit zijn de extra openingstijden (dus bovenop de reguliere tijden):

Zondag 20 december 2020 van 8.00 uur tot 10.00 uur

Dinsdag 22 december van 23.00 uur tot 0.00 uur

Woensdag 23 december van 23.00 uur tot 0.00 uur

Donderdag 24 december van 19.00 uur tot 22.30 uur (Kerstavond)

Vrijdag 25 december van 8.00uur tot 10.00 uur (Eerste Kerstdag)

Zaterdag 26 december van 8.00 uur tot 10.00 uur (Tweede Kerstdag)

Vrijdag 1 januari 2021 van 9.00 uur tot 10.00 uur (Nieuwjaarsdag)