Tieners vaker betrokken bij steekpartijen: gemeente komt met actieplan

De gemeente is klaar met het wapenbezit en de steekincidenten in de stad en komt daarom met een actieplan. Vooral onder jongeren is het aantal steekpartijen toegenomen, schrijft mediapartner Omroep West. Waren in 2018 nog 37 tieners tussen de 12 en 17 jaar betrokken bij een steekpartij, vorig jaar was dat gestegen naar 82. ‘Wapenbezit kan en mag nooit als normaal worden gezien’, aldus burgemeester Jan van Zanen.

Om het aantal steekincidenten in Den Haag terug te dringen komt Den Haag met een plan dat bestaat uit preventie, voorlichting en huisbezoeken. ‘Het bezit van steekwapens levert gevaarlijke situaties op met grote gevolgen voor slachtoffers, jongeren, ouders en bewoners. In Den Haag moet iedereen zich veilig kunnen voelen. Wapenbezit kan en mag nooit als normaal worden gezien’, aldus burgemeester Van Zanen.

Den Haag werd vorig jaar december opgeschrikt door een dodelijk steekincident waarbij Bilal Aydin (20) om het leven kwam. Afgelopen zomer was er een steekpartij op Scheveningen, tijdens een drukke stranddag. Daarbij kwam Cennethson Janga (19) om het leven. Reden voor de gemeente om in te grijpen.

Voorlichting en huisbezoeken

De gemeente richt zich vooral op minderjarigen en jongeren en zet daarbij groot in op preventie. Zo wordt er een bewustwordingscampagne gemaakt, komen er voorlichtingsbijeenkomsten en -activiteiten voor ouders. ‘Ouders zijn medeverantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen en worden daarom meer betrokken’, schrijft de gemeente.

Ook worden er huisbezoeken afgelegd bij (ouders van) problematische jeugdgroepen om te voorkomen dat jongeren afglijden richting de criminaliteit. Het is de bedoeling dat het aantal steekincidenten met een kwart wordt verminderd.

Keukenmes

Jongeren dragen een wapen uit angst en gevoel van onveiligheid, aldus de gemeente. ‘Ook vinden veel jongeren het ‘stoer’ om een wapen te dragen. Vaak gaat het dan om een keuken- of zakmes, dat klein genoeg is om in een jas of zak te dragen. Veelal komen verdachten uit gebroken gezinssituaties. Soms zeggen jongeren een mes te dragen voor hun bijbaantje, bijvoorbeeld in de supermarkt.’

Slechts een kleine groep heeft doelbewust een wapen bij zich, constateert de gemeente. ‘Het bezit van een wapen leidt, vooral in panieksituaties, eerder tot gebruik ervan’.