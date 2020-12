Wijsmuller over gemeenteraadsvergadering: ‘Coalitie hield hand boven Van Tongeren’

De fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij, Joris Wijsmuller, heeft een kater na de gemeenteraadsvergadering van woensdag. Dat vertelde hij tijdens het radioprogramma Haags Bakkie op Den Haag FM. In de vergadering werd fel gedebatteerd over het klimaatbeleid en het geld van de verkoop van de Eneco-aandelen. ‘Er zullen nog veel discussies komen.’

Het was de eerste digitale gemeenteraadsvergadering. 45 mensen logde woensdag in om mee te praten over de plannen van wethouder Liesbeth van Tongeren, over hoe het geld van de aandelenverkoop besteed zou worden. En debatteren via een videoverbinding, eist een hogere kennis van digitale vaardigheden. ‘Frans Hoynck van Papendrecht kan daar bijvoorbeeld niet zo goed mee omgaan’, klapt Wijsmuller uit de school. ‘Ik neem hem niets kwalijk, maar het houdt wel op.’

Een vergadering vanuit huis heeft invloed op het belangrijkste aspect van de politiek: het debat. Timing is tijdens een debat een belangrijk instrument, maar die is via een videoverbinding lastig in te zetten. Verder moest iedere deelnemer via Whatsapp aan burgemeester Jan van Zanen laten weten of hij of zij iets wilde zeggen of wilde interrumperen. ‘Het was een debat met beperkingen, maar wij moeten niet zeuren: iedereen heeft beperkingen.’

Van 2040 naar 2030

Onderwerp ter discussie tijdens de digitale gemeenteraadsvergadering, was het klimaatbeleid en de besteding van de Eneco-gelden. De aandelen, nu in Japanse handen, leverde de gemeente begin dit jaar ongeveer 675 miljoen euro op. Het debat ging over hoe dat geld uitgegeven gaat worden.

‘Vroeger was het doel van Den Haag om in 2040 klimaatneutraal te zijn’, vertelt Wijsmuller. Na het verdrag van Parijs in 2015 werd besloten om de lat hoger te leggen en de deadline te vervroegen naar 2030. ‘Een enorm verschil. Een enorme ambitie. Dan moet je veel sneller veel meer dingen doen.’ De verkoop van de aandelen zorgde voor veel geld in het laatje om dat eventueel mogelijk te maken.

‘Burger moet voorop’

Wijsmuller, de voorganger van wethouder van Liesbeth van Tongeren, is teleurgesteld in zijn opvolger. ‘Dan verwacht je dat je opvolger grote stappen zet, maar zie je heel veel van mijn achterhaalde beleid terug’, aldus de fractievoorzitter.

‘Ik zie een wethouder die heel veel dingen niet snapt’, steekt Wijsmuller van wal. ‘Zij snapt niet dat je de mensen in de stad met je mee moet krijgen. Je moet je beleid richten op de burger. Je moet de burger zeggenschap geven, maar dat zit niet in de plannen van de wethouder en ook niet in haar houding en niet in haar benadering. Dat leidt tot irritaties.’

Ondermijning

Anderhalve week geleden was er een commissievergadering die tot 02.00 uur ’s nachts duurde. Wat die vergadering volgens Wijsmuller opleverde, was vijftien boze commissieleden over de ‘vaagheid van haar plannen’.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering woensdag was deze ‘vaagheid’ nog steeds aanwezig, maar ‘de collegepartijen hebben haar gered’, aldus Wijsmuller. ‘Die vonden het heel lastig om haar plannen te corrigeren, omdat het haar positie zou ondermijnen. Dus in plaats van het klimaat en de stad, stond gisteren ineens haar positie centraal. De coalitiepartijen hielden de hand boven het hoofd.’ Volgens Wijsmuller is het laatste woord hierover nog niet gezegd. ‘Er zullen nog veel discussies komen.’