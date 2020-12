Last Christmas is het favoriete kerstnummer van Den Haag

App speelt in op corona-gevolgen in het onderwijs: ‘Docenten maken graag tijd vrij’

De middelbare schooltijd voor jongeren is pittig in coronatijd, vooral voor degene die richting het eindexamen werken. Het onderwijs is slechter geworden door de corona-uitbraak, vindt driekwart van de middelbare schoolleraren die hebben meegedaan aan een enquête van de Algemene Onderwijsbond. Sahin Yildirim probeert met een nieuwe app de scholieren te ondersteunen.

Leerlingen zitten thuis voor de tweede keer dit jaar thuis door de coronamaatregelen. Ze loggen slaperig in via een videoverbinding en volgen lessen van een docent, die eventueel digibeet is. Dat zorgt voor veel last op de schouders van scholieren die wel hun eindexamen moeten halen. ‘Er zijn scholen die het digitale onderwijs niet goed aanpakken’, zegt ondernemer Sahin Yildirim.

Hij ontwikkelde daarom de app Mister Einstein. Via deze app staan docenten zeven dagen per week klaar om vragen van leerlingen te beantwoorden. ‘Als je de app opent, krijg je altijd een docent voor je die je vraag kan beantwoorden. Maakt niet uit over welk onderwerp dit gaat.’

Enthousiaste docenten

Met een drukkend lerarentekort dat op de schouders van het onderwijs drukt, is het wonderlijk dat Yildirim de docenten vindt die twaalf uur per dag klaar willen staan, naast hun normale werkzaamheden. Het is de ondernemer gelukt door zijn netwerk. ‘We zijn al tien jaar bezig met bijlessen in Den Haag. Twee jaar geleden wilde ik de overstap al maken naar de virtuele wereld: waar jongeren ook graag zijn.’

Dat netwerk, in combinatie met een vast team dat heel enthousiast is, zorgt ervoor dat de app twaalf uur per dag bereikbaar is. ‘Docenten maken tijd vrij om de leerlingen te helpen, ook in het weekend.’