Bruno Bruins in Spuigasten

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is zaterdag algemeen directeur ad interim Bruno Bruins (HTM) te gast.

Den Haag trekt de komende jaren 300 miljoen euro uit voor de verbetering van de bereikbaarheid van de stad. Het grootste deel van het geld is uitgetrokken voor aanpassingen van de sporen en perrons vanwege de komst nieuwe trams, de nieuwe railverbinding van Scheveningen via de Binckhorst richting Zoetermeer en verbetering van de tramlijn richting Leyenburg.

Dit jaar maakte het Haagse stadsbestuur veel belangrijke keuzes voor de toekomst van het openbaar vervoer. In Spuigasten maakt algemeen directeur ad interim Bruno Bruins de balans op: hoe staat HTM er aan het einde van dit jaar voor? En hoe kijkt het vervoersbedrijf naar 2021?

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM.

