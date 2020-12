App speelt in op corona-gevolgen in het onderwijs: ‘Docenten maken graag tijd vrij’

Last Christmas is het favoriete kerstnummer van Den Haag

Last Christmas van de band Wham! is de favoriete kerstplaat van dit jaar. Dat blijkt uit onderzoek van popcafé Het Paard en het Residentieorkest. Dit werd vrijdag bekend gemaakt in het radioprogramma Haags Bakkie op Den Haag FM.

Het is de eerste keer dat er onderzocht werd van welk nummer de stad warme kerstgevoelens krijgt. Onder het motto ‘Share the music’ werd er een enquête de stad in gestuurd. ‘We hebben ongelooflijk veel reacties gekregen. Heerlijk’, vertelt Sven Tepl aan Den Haag FM.

De genres waar op gestemd werden liepen erg uiteen: van rock naar Nederlands en van pop naar klassiek. ‘Iemand heeft op De Vierjaargetijden van Vivalvi gestemd’, aldus Tepl. Dat klassieke muziek populair is in Den Haag blijkt uit de nummer twee op de lijst. Dat is het Weihnachtsoratorium van componist Johann Bach.

I gave you my heart…

George Michael spant met zijn band Wham! de kroon. ‘Het zit zo goed in elkaar. Het blijft je bij en het is echt goed geschreven. Ik snap dat dit bovenaan staat’, analyseert Tepl het nummer. ‘Het stond in Nederland 22 keer in de hitlijst.’

Het nummer zou eigenlijk door het Residentieorkest in het Paard gespeeld worden. De opnames daarvoor stonden op dinsdag gepland: een dag na de aankondiging van de lockdown. ‘Dat was superpijnlijk. Alles stond klaar. We hebben wel meteen de datum voor volgend jaar in de agenda gezet.’