Negen jaar celstraf voor doodsteken partner

De 32-jarige Agnieszka G. moet negen jaar de cel in voor het doodsteken van haar partner, de 36-jarige Pawel, in haar woning aan de Mariottestraat in 2019. Twee weken geleden eiste de rechtbank tien jaar cel tegen de vrouw. Ze wordt beschuldigd van doodslag. Ook moet G. de familie van Pawel een schadevergoeding van ruim 23.000 euro betalen, schrijft mediapartner Omroep West.

Op 9 februari 2019 stak G. haar partner dood met een mes na een heftige ruzie. Daarbij waren drugs en drank in het spel. Het stel wilde kinderen en was die ochtend naar de gynaecoloog gegaan. Tijdens het avondeten raakten de twee verzeild in een heftige ruzie, waar ook het vierjarige zoontje van G. uit een andere relatie bij was. Volgens G. had haar man haar die avond mishandeld, met het hoofd tegen de muur gebonkt en handelde ze uit paniek.

De rechtbank dacht daar anders over. Zo zou G. in het verleden een vorige partner meerdere keren hebben gestoken. Ook had Pawel tijdens een vakantie in Polen verwondingen aan zijn familie laten zien die van G. afkomstig waren. G. ontkende alle aantijgingen van agressie. ‘Ik wilde hem afschrikken. Toen ik me omdraaide, liep Pawel in het mes’, aldus G.