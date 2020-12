DI-RECT met Soldier On hoogste nieuwe binnenkomer in Top 2000

Routekaart voor de jaarwisseling: wat kan wel en wat niet?

Geen vuurwerk, geen vreugdevuren en geen evenementen. De jaarwisseling 2020/2021 is door corona in alle opzichten historisch te noemen. De gemeente heeft een routekaart voor oud en nieuw opgesteld waarin staat wat bij welk risiconiveau nog wel en niet kan. En dat is in de lockdown waar Nederland in zit bitter weinig. Maar sommige dingen zijn niet veranderd, schrijft mediapartner Omroep West.

Elk jaar gaan de autoriteiten met gekruiste vingers de jaarwisseling in. De Hofstad heeft een reputatie als het gaat om onrust, vernielingen en autobranden met oud en nieuw. De vreugdevuren op het strand bij Scheveningen en Duindorp werden in het leven geroepen om problemen in de wijken binnen de perken te houden. En ook buurtpreventieteams gaan al jaren de wijken in om de jeugd in het gareel te houden.

Maar dit coronajaar is alles anders, omdat er bijna niets mag en kan. Burgemeester Jan van Zanen noemde deze jaarwisseling daarom al ‘complex’. ‘De kern van de normale aanpak, zoals de activiteitenprogramma’s voor jeugd en de inzet van vrijwilligers en evenementen zoals vuurwerkshows en vreugdevuren, kan door de landelijke maatregelen niet plaatsvinden in de vorm zoals we die zouden willen’, schreef hij eerder aan de gemeenteraad.

Om inzicht te geven welke invloed de coronamaatregelen hebben op de jaarwisseling, heeft de gemeente een routekaart gemaakt, vergelijkbaar met de routekaart van het kabinet. Aan de hand van de coronarisiconiveaus ‘zorgelijk’, ‘ernstig’, ‘zeer ernstig’ en ‘lockdown’ heeft het stadsbestuur beschreven welke maatregelen er gelden tijdens oud en nieuw. Wat moet anders en wat kan nog wel?

Evenementen

Op het gebied van evenementen kan dit jaar niets. De vreugdevuren op Scheveningen, Duindorp, Laak en Escamp zijn geschrapt en ook de vuurwerkshow bij de Hofvijver gaat niet door. Als het risiconiveau ‘ernstig’ was geweest, waren straatfeesten en andere feesten met maximaal dertig mensen binnen of maximaal veertig buiten toegestaan. Maar in de lockdown mag dat dus niet.

Bewonersinitiatieven en jongerenactiviteiten

Elk jaar gaan in Den Haag honderden vrijwilligers de straat op om de rust in de wijken te bewaren. Dit jaar krijgen de buurtpreventieteams met beperkingen te maken. De teams die op eigen initiatief actief zijn in de wijken mogen niet groter zijn dan twee mensen. Dat volgt uit de regel dat maximaal twee personen in groepsverband buiten mogen zijn. De briefing van de vrijwilligers door de gemeente en de politie gebeurt dit jaar digitaal.

Het stadsbestuur wilde buurthuizen en sporthallen dit jaar graag langer ophouden om jongeren en ouderen extra te vermaken nu er verder geen vertier in de stad is. Het moest onder andere voorkomen dat verveelde jongeren zich op straat zouden gaan misdragen.

Maar de lockdown die deze week is afgekondigd zet hier een streep door. De buurthuizen mogen alleen nog openblijven voor kwetsbare mensen en de sporthallen zijn dicht. Alleen jongeren tot achttien jaar mogen in groepen buiten sporten. Wat de gevolgen precies zijn voor alle activiteiten die bedacht zijn en de buurtpreventieteams wordt volgende week duidelijk.

Autobranden en afval

De maatregelen om zoveel mogelijk autobranden te voorkomen, blijven in stand. Dat betekent dat bewoners hun auto gratis mogen stallen in verschillende parkeergarages. Ook geeft de HTM kaartjes aan bestuurders die hun auto in een parkeergarage hebben gezet. De gemeente zal autowrakken zoals gebruikelijk ophalen.

Ook op het gebied van afval en straatvuil verandert er niets. Op 31 december zal de gemeente afval en grof vuil met spoed weghalen. Ook worden de kerstbomen dit jaar weer opgehaald en sluit de gemeente ondergrondse afvalcontainers af en haalt afvalbakken in risicogebieden weg.

Overlast jeugd

Elk jaar heeft de politie jongeren op de korrel die geregeld overlast en vernielingen veroorzaken. Zij krijgen met oud en nieuw een ‘persoonsgerichte aanpak’. Dat betekent dat de grootste overlastgevers een gebiedsverbod opgelegd krijgen. Maar er worden ook waarschuwingsbrieven verstuurd of de politie voert persoonlijke gesprekken met de overlastgevers en hun ouders. De brieven en gebiedsverboden blijven, maar de persoonlijke gesprekken worden dit jaar mogelijk digitaal gevoerd.