Schoonheidsspecialist richt zich in coronatijd op sociale media: ‘We gaan dit weer overwinnen’

Het cliché blijkt weer waar: de coronacrisis zorgt bij de ondernemers voor creativiteit. Zo ook bij schoonheidsspecialist Lauren Purvis, van de schoonheidssalon Beauty by Lauren. Haar zogenoemde ‘ondernemersdrive’ ging na de toespraak van maandag direct draaien. ‘We moeten het samen doen.’

De tweede lockdown, die in ieder geval tot en met 19 januari duurt, kwam bij Purvis als een verrassing. ‘Misschien was dat een beetje naïef’, vertelt ze achteraf. ‘Maar er was nog niets gecommuniceerd over de contactberoepen. Het nieuws kwam daardoor maandag keihard binnen.’

Volgens Purvis kan er in een schoonheidssalon weinig foutgaan op het gebied van de coronaregels. ‘We werken op afspraak. Er komen geen hordes mensen.’ Maar begrip heeft de onderneemster wel. ‘Tuurlijk snap ik het. Het is gewoon heel zuur. Je doet het samen en dan moet het maar even drastisch. Ik hoop dat we hierdoor eind januari weer kunnen knallen.’

Dekentje op de bank

Purvis is naast schoonheidsspecialist ook werkgever. Op het moment dat het nieuws binnenkwam ging er gelijk een knop op. ‘Als werkgever wil je sterk zijn voor je team. Voor ze staan en zeggen: “We gaan dit weer overwinnen”. De eerste lockdown hebben we ook overleefd. We zijn er als team zelfs sterker uit die eerste lockdown gekomen.’

Creatief ondernemen is Purvis op het lijf geschreven. Het is voor haar een kwestie van schouders eronder en actie ondernemen, al geeft ze toe dat ook zij maandagavond huilend met een dekentje op de bank lag. ‘Ik moest het wel even verwerken. Je houd je sterk voor je team, maar je hebt er zelf ook last van. Dat hoort er ook bij. Maar uiteindelijk kom je er uit en ga je door.’

Concullega’s

Het plan van Purvis was door haar ‘ondernemersdrive’ snel gevormd: ze gaat met haar team filmpjes opnemen voor sociale media, zodat ze ‘mensen thuis een stukje spa kan geven’. ‘Hoe reinig je je gezicht, hoe zorg je voor extra glow op je gezicht, et cetera’, legt de schoonheidsspecialist uit.

Daarvoor zoekt ze ook de samenwerking met mensen die zij in het ‘oude normaal’ als concurrenten zou bestempelen. ‘Je trekt heel erg naar elkaar toe. Je zoekt wel toenadering tot elkaar om samen iets creatiefs te bedenken.’ Purvis gelooft heilig dat deze tweede lockdown ooit tot een kleine hobbel voor haar onderneming kan worden gedegradeerd. ‘Mijn brein gaat gelijk aan het werk. Mijn ondernemersdrive gaat gelukkig vanzelf aan.’