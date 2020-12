Schoonheidsspecialist richt zich in coronatijd op sociale media: ‘We gaan dit weer overwinnen’

Verdachte steekpartij Albert Heijn blijft drie maanden langer vast

De man die ruim twee weken geleden drie mensen neerstak bij een vestiging van Albert Heijn in het centrum blijft nog drie maanden in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag besloten. De 43-jarige Hagenaar wordt verdacht van drie pogingen tot doodslag, schrijft mediapartner Omroep West.

Op woensdag 2 december ging de man door het lint in de supermarkt aan de Grote Marktstraat. Hij stak drie medewerkers van de winkel neer met een scherp voorwerp. Ook wist hij brand te stichten door een flesje ontsmettingsmiddel aan te steken, vertelde een buurman in de flat waar de verdachte woont.

Na het incident ging de man er lopend vandoor. Hij werd later opgepakt in Pijnacker. Waarom hij het winkelpersoneel aanvloog is nog altijd niet duidelijk. De drie medewerkers werden na de steekpartij naar het ziekenhuis gebracht.