Arie Verbaan over vier decennia als vrijwilliger bij KNRM: ‘Het is een passie’

Zelf weet hij niet hoelang hij al bij de Koninklijke Nederland Redding Maatschappij (KNRM) zit, maar hij gokt ‘ergens rond de veertig jaar’. Arie Verbaan blikt terug op een drukke zomer, dat allemaal begon bij het surfdrama op 11 mei. ‘Dat blijft in je hoofd zitten. Dat vergeet je nooit meer.’

Of je nou aan het eten bent, het gras aan het maaien bent of de luier van je kind aan het verschonen bent: je moet alles loslaten als de pieper gaat. Zo omschrijft Verbaan het leven als vrijwilliger voor de KNRM. ‘De eerste vraag als je vrijwilliger wil worden is: waar woon en waar werk je? Want we moeten binnen tien minuten operationeel zijn’, vertelt Verbaan.

Dus voor mensen die uit Laak of Mariahoeve moeten komen, is werken als vrijwilliger bij de KNRM geen optie, want ‘dan zou je altijd naar de achterkant van de boot kijken’. Als je wel dicht bij zee woont, ben je niet zomaar aangenomen. Er gaan maar liefst drie jaar aan trainingen aan vooraf om jezelf ‘opstarter’ te mogen noemen.

De weg naar ‘opstarter’

Sommige mensen hebben er alles voor over om vrijwilliger te worden en verhuizen naar de kust, vertelt Verbaan. ‘Het is een passie. We zijn allemaal verschillend en toch hebben we allemaal hetzelfde doel: het helpen van mensen die om wat voor reden dan ook op zee in moeilijkheden komen.’

Verbaan kwam via de Zeevaartsschool bij de KNRM terecht. ‘Er wordt heel veel van je gevraagd. De eerste drie maanden is proeftijd, om te kijken of je binnen het team past en je beschikbaarheid op orde is.’ Na deze drie maanden wordt er gekeken of je ‘aankomend opstarter’ wordt.

Luister hier het eerste deel van het interview met Arie Verbaan terug.



‘Je moet je vaarbewijs halen, EHBO, reanimatie-trainingen, je moet om kunnen gaan met het geven van zuurstof, marifooncertificaten halen’, schetst Verbaan de moeilijkheid om toegelaten te worden aan de groep vrijwilligers. ‘Na drie jaar wordt het leertraject afgerond met een opleiding, waarbij mensen van het hoofdkantoor in IJmuiden komen kijken, daarna mag je je pas opstarter noemen.’

Wie het haalt, heeft er gelijk een nieuwe, grote vriendenkring bij. Een familie. ‘Als je mensen moet redden, moet je eigenlijk weten wat de ander denkt: om als team te kunnen opereren.’

Topdrukte in de zomer

De zomer van 2020 mag voor de KNRM de boeken in als een van de drukste zomers ooit. Het begon bij het surfdrama op 11 mei. ‘Dat was een gigantisch iets’, blikt Verbaan terug. ‘Dat vergeet je ook nooit meer. Dat blijft in je hoofd zitten’, vertelt Verbaan over de situatie die al snel naar ‘GRIP1’ ging. ‘Er zijn momenten geweest waarbij we over de grens van veiligheid zijn gegaan.’

Doordat mensen door de coronacrisis noodgedwongen thuis moesten blijven, werd het erg druk op de stranden van Scheveningen. De piek lag in het weekend van 8 en 9 augustus: overvolle parkeerplaatsen, strandkampeerders, belaagde handhavers. ‘Zo druk heb ik het nog nooit meegemaakt. Dat weekend zijn wij acht à tien keer gealarmeerd voor calamiteiten’, herinnert Verbaan. ‘We zijn preventief voor de kust gaan varen, om direct in actie te kunnen komen.’

Een nare herinnering aan de zomer is voor Verbaan dat hulpverleners af en toe slecht bejegend worden. ‘Als we met strandvoertuigen naar een incident gingen waar gereanimeerd moest worden, lieten mensen ons soms niet door’, vertelt Verbaan. Een aantal mensen zijn overleden, maar ‘of dat komt omdat wij tegen zijn gehouden denk ik niet. Er wordt wel gesproken nu hoe we dit kunnen voorkomen.’

Luister hier naar het tweede deel van het interview met Arie Verbaan.



In kersttijd zit de KNRM niet stil. Onlangs hebben ze kerstbroden en kindertekeningen naar de schepen gebracht, die voor de Scheveningse kust voor anker liggen. Zij kunnen geen kant op door de coronacrisis. ‘Als er dan een bootje langskomt met broden, is dat voor hen grandioos.’

De vrijwilligers en de boten krijgen op zee flink wat te verduren. Daarom worden de boten binnen nu en vijftien jaar vervangen, beginnend in 2022. Zo wordt er voor gezorgd dat Verbaan en zijn ‘familie’ klaar kan blijven staan voor problemen op zee.