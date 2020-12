In Den Haag kun je straks illegaal vuurwerk onbestraft inleveren

Den Haag komt wegens het tijdelijke landelijk vuurwerkverbod met een vuurwerk-inleveractie. Mensen kunnen tot 25 kilo vuurwerk inleveren, zonder dat ze daarvoor een boete of strafblad krijgen. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft daar toestemming voor gegeven. De steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht openen ook een inleverpunt. Dat schrijft mediapartner Omroep West.

De inleveractie is op 28 en 29 december tussen 9.00 en 17.00 uur. Inleveren kan op het parkeerterrein van het Cars Jeans Stadion en bij de parkeerplaats aan de Machiel Vrijenhoeklaan.

Na de invoering van het landelijk verbod, is het bezit van vuurwerk illegaal. Ook thuis bewaren mag niet. Bezit kan beboet worden en zelfs leiden tot een strafblad. Daarom vinden de burgemeesters van de grote steden dat inleveren zonder consequenties mogelijk moet zijn. Daar is minister Grapperhaus in meegegaan en hij heeft met het Openbaar Ministerie afgesproken dat eigenaren die hun spullen inleveren, niet vervolgd worden.

Landelijke regels

De VVD in de Haagse gemeenteraad drong eerder bij burgemeester Jan van Zanen aan op het openen van een inleverpunt. Van Zanen noemde het toen een ‘super sympathiek idee’, maar zei dat het noodzakelijk was dat de rijksoverheid met landelijke regels zou komen. Die zijn er nu dus.

Alle soorten vuurwerk kunnen worden ingeleverd. Dus ook zwaar vuurwerk dat al voor het vuurwerkverbod illegaal was. Vanwege veiligheidsredenen is het wel de bedoeling dat mensen lopend of met eigen vervoer naar de inleverlocatie te komen. Het is niet toegestaan met het openbaar vervoer naar een locatie te gaan.

Vernietigen

Een gespecialiseerd bedrijf neemt het vuurwerk in, slaat het tijdelijk op en vervoert het daarna naar een locatie waar het vernietigd wordt. Dat gebeurt op een zorgvuldige en veilige wijze, aldus de gemeente.