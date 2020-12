Marcel Verreck: “Vaccineren? In Den Haag beginnen ze Oudejaarsavond al op grote schaal met spuiten!”

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij de toespraak van premier Mark Rutte, Hugo de Jonge, de toeslagenaffaire en Oudejaarsavond.

“Mag ik u het beeld meegeven dat mij vaak ontroert: een bijna lege tram die door de nacht naar een buitenwijk rijdt. Niet efficiënt misschien, maar nog wel uit de greep gebleven van hardwerkende managers en saneerders, als een symbool van wat de overheid is of zou moeten zijn: er altijd zijn voor de mensen, als een vangnet. Want je zal laat op de avond na een dringend telefoontje plotseling naar Wateringse Veld moeten. Dan rijdt die tram. Niet heel vol misschien, maar wel voor iedereen. Behalve natuurlijk op Oudejaarsavond. Want alle vaccinatieperikelen ten spijt, beginnen ze dan hier in Den Haag, als eerste gemeente, waarschijnlijk al op grote schaal met spuiten”, aldus de columnist.