Stichting Muziek Zonder Grenzen gaat op kersttour

Het is bijna zover: kerstmis! Een tijd die altijd in het tegen moet staan van gezelligheid! Maar door de corona crisis is dat dit jaar helaas net wat lastiger. Stichting Muziek Zonder Grenzen besloot in samenwerking met de Gemeente Den Haag een tournee van 35 kerstconcerten te organiseren langs verschillende Haagse verzorging te huizen.

‘Het is eigenlijk begonnen bij een bezoek aan mijn oma. We zagen dat zij door de corona-crisis erg veel alleen zat. Wij als beroepsmuzikanten zaten ook thuis dus we dachten dit kunnen we combineren’ aldus Max Groenen van Muziek Zonder Grenzen. ‘Wij zijn vier muzikanten en spelen allemaal een blaasinstrument. We hebben onze set-list speciaal aangepast dat ook juist de oudere de muziek herkennen. We spelen onder andere: ‘Oh Dennenboom’ en ‘Er is een Kinneke geboren op aard’ vervolgt hij.

‘We doen er uiteraard alles aan om de concerten zo corona-proof mogelijk te organiseren.’ vertelt Max direct als we hem vragen naar de veiligheid van de concerten. ‘We komen in aparte auto’s naar de verzorging te huizen, hanteren de anderhalve meter en dragen mondmaskers. Op deze uitzondering vandaag na zijn verder alle concerten altijd buiten en kunnen de bewoners meeluisteren door hun raam’ vervolgt hij.