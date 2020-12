ADO Den Haag scoort twee keer, maar kan niet stunten tegen Ajax

ADO Den Haag heeft niet voor een stunt kunnen zorgen tegen Ajax. De ‘wedstrijd van het jaar’ ging zondagmiddag met 2-4 verloren. ADO speelde een kansloze eerste helft en kreeg daarin al vier doelpunten om de oren. Na rust kwam ADO wat meer aan voetballen toe, en scoorde het twee keer via Michiel Kramer en Samy Bourard. Het was alleen niet genoeg om het écht spannend te maken.

Trainer Ruud Brood koos voor een vijfmansverdediging met Jamal Amofa als nieuwkomer in de basiself. De 22-jarige verdediger maakte zijn officiële basisdebuut. Ricardo Kishna startte op de bank en kwam ook niet binnen de lijnen. Twee wedstrijden in één week spelen, is nog onverantwoord voor hem. De aanvaller richt zijn pijlen op de laatste wedstrijd van dit kalenderjaar, aanstaande woensdag tegen PEC Zwolle.

Twintig minuten lang kon Luuk Koopmans zijn doel schoon houden. Aanvoerder Dusan Tadic brak de ban en liet met zijn doelpunt iets knappen bij ADO. Vrijwel direct na de 0-1 kwam Klaas-Jan Huntelaar voor tegenstander Boy Kemper en kopte de bal via de handen van Koopmans in het doel. Binnen no-time keek ADO tegen een 2-0 achterstand aan. De schade werd na een half uur spelen nóg groter, toen Zakaria Labyad en Huntelaar vlak na elkaar scoorden.

Goede invalbeurt

Brood voerde in de rust wissels door en bracht onder meer Bourard. Hij bracht wat meer power in het Haagse elftal en zorgde er met een voorzet op maat voor dat Kramer vlak na de theepauze kon scoren. De aanvaller nam de bal goed aan op de borst en schoot zijn vijftigste eredivisietreffer hard binnen. Zelf was de goed invallende Bourard ook nog trefzeker, na een snelle uitbraak in de zeventigste minuut.

In het Haags kwartiertje zat er geen verrassing meer in.