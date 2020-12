Jongens (13) uit zee gehaald na nachtelijke zwemtocht

De leden van de marechaussee keken vreemd op toen ze midden in de nacht twee 13-jarige jongens zagen zwemmen in zee. De twee tieners werden uit het water gehaald. Een dag later werden ze door de Scheveningse wijkagent stevig toegesproken. Uit de excuusbrief van de jongens bleek dat ze hun lesje wel hadden geleerd. “Ik snap nu waarom het gevaarlijk is.”

“We zijn goede vrienden”, zo staat er in de brief te lezen. Een van de jongens bleef die nacht bij zijn vriendje slapen. “We gingen naar bed om 10 uur, en we hadden het idee om te gaan zwemmen. Zwemmen hebben we wel vaker gedaan, maar altijd overdag. Nog nooit zo laat.”

Het tweetal besloot stiekem het huis te verlaten. “Na het zwemmen kwamen we de marechaussee tegen en die bracht ons naar huis”, zo schrijft een van de jongens in de brief aan de wijkagent. “De vader van mijn vriend deed de deur open en was erg geschrokken. Hij heeft mij naar huis gebracht en mijn moeder alles uitgelegd.”

Iets leuks en spannends doen

De jongens geven in hun brief aan dat ze huisarrest hebben gekregen. Ook hebben ze zelf onderzoek gedaan naar wat de gevaren van het zwemmen in zee zijn en hoe ze onderkoeld hadden kunnen raken.

Ze willen met de brief laten weten dat ze spijt hebben van hun actie. “Ik wil bij dezen mijn excuses aanbieden aan de marechaussee omdat het niet hun taak is om ons naar huis te brengen. We waren enthousiast en wilden graag iets leuks en spannends doen. We snappen nu dat we heel erg dom en stom zijn geweest en zullen het niet meer doen.”