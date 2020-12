Kerst & Eindejaars-special in Het Woordenrijk

Tess Merlot en Michelle David in kerst-special van De Nieuwe Van Nierop

Zondagavond om 20:00 hoor je op Den Haag FM een special van het Woordenrijk met voordrachten, boekentips en muziek vooruitblikkend op kerst en Oud & Nieuw en terugblikkend op 2020. Zoals bijvoorbeeld dichter Edith de Gilde doet in haar gedicht:

“en alles rustte in de wijziging”

(J.H. Leopold, Oinou hena stalagmon)

Dat jaar werd alles anders.

De mens die zich als mens gedroeg

(ergo: erger dan een beest)

die dacht dat alles wat bestond

hem toekwam, werd gegijzeld

door een dier.

Er stonden helden op en profiteurs.

Lijdzamen en muiters

gingen op de vuist.

De waarheid werd waanzinnig,

de macht gaf twijfel toe.

Er gingen vrienden dood.

Dat jaar was alles anders.

Dit blijft zo, zeiden een paar

stemmen, tenzij wij ons gedrag.

Ontkenners schreeuwden harder.

Ten slotte keerde rust terug,

zo leek het. Dieren lachten.

Aldus de Haagse dichter Edith de Gilde. Verder in deze special korte kerstverhalen van Anne-Tjerk Mante, Marike Verheul en Kristel Snellen. Voorgedragen gedichten zijn er van Geraldina Metselaar en van de Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja over de huidige lockdown.

De beste boekentips van dit jaar krijg je van boekencurator Corina Maduro en dichter Edwin Fagel leest poëzie van Alfred Schaffer waarvan bekend werd gemaakt dat hij volgend jaar de P.C. Hooftprijs krijgt. Tussendoor hoor je alternatieve kerstmuziek van Alexander Franken, Marike Verheul, Ray Charles en Bon Jovi & The Pogues.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Het Woordenrijk is elke zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren en wordt gemaakt door Harry Zevenbergen, Ricco van Nierop en Rene Schaarenburg.