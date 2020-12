Madurodam verlicht met duizenden lampionnen

Zondag was Madurodam de locatie van ‘Nederland geeft licht. Tijdens deze actie zijn ruim 40.000 lampionnen gedoneerd. Iedere lampion brandt voor een dierbare die geraakt is door kanker; voor iemand die wordt gemist of nu met kanker te maken heeft en voor iedereen die extra steun kan gebruiken in deze periode. De opbrengst van de gedoneerde lampionnen gaat naar onderzoek, preventie, een betere kwaliteit van leven voor mensen die ziek zijn geweest en zorg rond de palliatieve levensfase.

Corona en kanker

Corona heeft veel impact op heel Nederland, ook op kankerpatiënten en hun naasten. Zij ervaren veel eenzaamheid en angst en sommige zorg is uitgesteld. Juist in deze donkere dagen is er behoefte aan licht en steun, vooral voor kankerpatiënten en hun naasten. Daarom is ‘Nederland geeft licht’ dit jaar aangepast aan de huidige maatregelen.

Er is een aantal aanpassingen gedaan om ervoor te zorgen dat het ondanks corona toch door kon gaan. Er was geen publiek aanwezig bij het evenement en naast het grote lampionnenhart, zijn er speciale hartjes geplaatst op typisch Nederlandse plekken in Madurodam.

TV uitzending

De verlichting van de lampionnen werd uitgezonden op SBS 6 en werd gepresenteerd door Leonie ter Braak en Mirella van Markus. De uitzending is uiteraard uitgevoerd volgens de geldende maatregelen. In de uitzending stond KWF samen met bekende artiesten, patiënten en hun naasten stil bij alle ontroerende verhalen achter de duizenden lampionnen. De herhalingen van de uitzending zijn te zien op 21 december om 10.30 uur en 26 december om 13.25 uur op SBS 6.

KWF Kankerbestrijding organiseert de lampionnenactie voor de vijfde keer. Eerder werden de Afsluitdijk, het Middelpunt van Nederland (Lunteren), Paleis Soestdijk en het Olympisch stadion verlicht door duizenden lampionnen.