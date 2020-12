Tess Merlot en Michelle David in kerst-special van De Nieuwe Van Nierop

In het radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond een special met nieuwe kerstsongs van onder meer Tess Merlot en Michelle David & The Gospel Sessions (foto).

Blue, White en Last Christmas kennen we ondertussen wel, dus in de kerst-special van De Nieuwe Van Nierop hoor je enkel nieuwe kerstliedjes. Michelle David & The Gospel Sessions leverde dit jaar niet alleen een gewoon album af, maar ook een kerstplaat, waarvan er zondagavond twee tracks voorbijkomen. De Haagse Tess van der Zwet kennen we van haar Moutons, maar heeft nu onder haar nieuwe naam Tess Merlot een Franstalig chanson de Noel uitgebracht.

Meer nieuwe kerstsongs zijn er van Finneas, Black Pumas, Goo Goo Dolls, Meghan Trainor, Chance the Rapper, Jon Bon Jovi, Trijntje Oosterhuis met Jeangu Macrooy, Celeste, Phoebe Bridgers, HAIM en Andrew Bird. Samenwerkingen van Shaggy met Joss Stone, Dolly Parton met Miley Cyrus en toch ook weer Mariah, nu met Ariana Grande. Corona is ook de kerstsongs binnengedrongen, getuige nieuwe songtitels als ‘Christmas in Lockdown’ en ‘All I want for Christmas is a vaccine’.

De Nieuwe Van Nierop is er voor deze gelegenheid zowel tussen 19:00 en 20:00 met up-tempo-songs als tussen 21:00 en 22:00 met stemmige ballads en wordt die avond onderbroken door de kerst-special van Het Woordenrijk.

Rock, soul, pop, swingend, stralend en met de blues – hoe je je kerst ook viert, wij verzorgen de muziek.

Na afloop is UUR 1 hier terug te beluisteren (link).

Na afloop is UUR 2 hier terug te beluisteren (link).