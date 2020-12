Coronavirus: 289 nieuwe coronagevallen in Den Haag

In Den Haag zijn er in de afgelopen 24 uur 289 nieuwe coronagevallen bijgekomen. Dat aantal ligt boven het zevendaags gemiddelde aantal besmettingen (262) en is hoger dan het aantal besmettingen een week geleden (170). Dat valt op te maken uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In het afgelopen etmaal werden er in Den Haag vijf nieuwe ziekenhuisopnames geregistreerd, er zijn geen nieuw gemelde overlijdens bij gekomen.

Landelijk gezien is er sprake van ruim 11.212 nieuwe positieve coronatests. Dat is in lijn met het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen, maar minder dan zondag, toen er ongeveer 13.000 nieuwe coronagevallen bijkwamen.