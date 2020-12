Gerestaureerde Scheveningse motorlogger De Noordster moet in 2021 zichtbaar zijn

Op Vlaggetjesdag 2020 had de Scheveningse motorlogger De Noordster weer in originele staat te zien moeten zijn in de badplaats, maar corona zorgde voor vertraging in de restauratiewerkzaamheden. “De planning was geweest dat Vlaggetjesdag 2020 in het kader had gestaan van De Noordster, het was dan 70 jaar geleden dat het schip in de vaart is gekomen”, vertelt Nico Buijs (bestuurslid) van scheepsreparatie- en constructiebedrijf Boeg op Den Haag FM. “Wij hebben onze pijlen nu gericht op Vlaggetjesdag 2021. Waarschijnlijk is het nog niet helemaal af, maar wel zover af dat we het schip in zijn contouren kunnen laten zien en we mensen kunnen ontvangen in de museumruimte.”

De Noordster is een haringlogger van na de Tweede Wereldoorlog. “Het is een van de eerste schepen na de oorlog en was een trendsetter voor vernieuwing in de visserij”, vertelt Buijs. “Het schip heeft een leven achter de rug als visserijschip. Is uit de vaart gegaan en via sportvisserij terechtgekomen in de offshore. Rederij Groen heeft het jaren in de vaart gehouden, zij wilden er afstand van doen en zijn vrouw stelde voor om het terug te geven aan de Scheveningse samenleving.” De motorlogger ligt in de tweede haven op Scheveningen waar ze gerestaureerd wordt.

Koningin Máxima

Het afgelopen jaar werd toch een bijzonder jaar door hoog bezoek wat men mocht ontvangen: koningin Máxima kwam in november langs bij De Noordster. “Dat was een bezoek aan De Noordster als museumschip. Maar het was ook een bezoek aan de ondernemers, hoe het werkt in coronatijd. Daarbij hebben we onze eigen problemen naar voren kunnen brengen hoe het is om te werken in deze tijd.” Buijs is vol lof over het bezoek van de koningin: “Ze is heel makkelijk benaderbaar. Ze stelt je snel op gemak, een gesprek voeren is makkelijk. En ze heeft haar huiswerk gedaan, ze komt goed beslagen ten ijs.”

Beeld: YouTube Jaco Roeleveld