PvdD pleit voor verkeersborden met vogelhuisjes of insectenhotels

De Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad pleit ervoor om achter verkeersborden in stadsparken vogelhuisjes of insectenhotels te plaatsen. Het initiatief zou moeten bijdragen aan de biodiversiteit in een park. De borden zijn met vogelhuisje of insectenhotel niet enkel functioneel, maar ook een verrijking van de natuur, zo stelt de partij.

“Meer natuur is natuurlijk altijd goed. Maar vogelhuisjes helpen ook in het herstellen van de ecologische balans. Een opvallend plekje achter een verkeersbord zorgt daarbij ook voor extra bewustwording. Zo maken we samen Den Haag natuurvriendelijker”, legt PvdD-raadslid Robin Smit uit.

Inspiratie voor het plan haalt de partij uit Haarlem: in het Kenaupark zijn sinds dit voorjaar al dit soort verkeersborden geplaatst. De borden daar worden een jaar lang getest en gemonitord. De van bamboe gemaakte verkeersborden met plek voor vogels of insecten kosten wel meer dan een gewoon verkeersbord, waar een stalen bord gemiddeld 250 tot 300 euro kost liggen de gemiddelde kosten voor een een ecologisch verkeersbord met vogelhuis of insectenhotel tussen 550 en 600 euro per set.