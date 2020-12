Start vaccinatie zorgmedewerkers op 18 januari, locatie wordt nog gezocht

Gerestaureerde Scheveningse motorlogger De Noordster moet in 2021 zichtbaar zijn

Zorgmedewerkers in de regio Haaglanden kunnen zich vanaf 18 januari laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat heeft GGD Haaglanden aan mediapartner Omroep West laten weten.

‘Dat is de lijn die wij van het ministerie hebben gekregen en zonder tegenbericht houden wij die ook aan’, legt een woordvoerder uit. De precieze locatie waar de zorgmedewerkers uit de regio Haaglanden terecht kunnen wordt nog gezocht.

De vaccinatie van de zorgmedewerkers gebeurt vanaf één grote locatie. Dit komt omdat het vaccin Pfizer, dat waarschijnlijk deze week goedgekeurd gaat worden in Europa, in grote aantallen geleverd wordt. Vanuit praktisch oogpunt is het daarom makkelijker om alle inentingen op een centrale plek te regelen.