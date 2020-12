Testbus vertrokken uit Laak, nieuwe coronatestlocatie in Molenwijk geopend

In stadsdeel Laak is sinds maandag een nieuwe coronatestlocatie van GGD Haaglanden te vinden, de testlocatie in het oude schoolgebouw aan de Ketelstraat komt in de plaats van de testbus welke de afgelopen maand te vinden was aan de Jan van Beersstraat.

De testlocatie in Molenwijk is elke werkdag van 9.30 uur tot 16.30 uur geopend en bereikbaar voor voetgangers en fietsers, daarnaast is het mogelijk om met de auto te komen. Evenals bij de testbus het geval was kan men zonder afspraak langskomen, al heeft het maken van een afspraak de voorkeur.

Andere corona-testlocaties in Den Haag zijn te vinden aan de Lange Lombardstraat 35 in het centrum, bij HMC locatie Bronovo, op de parkeerplaats van het Rode Kruis aan de Zilverstraat en bij Aegon op de grens van Den Haag en Leidschendam-Voorburg. Een afspraak maken voor een test kan online of door te bellen met 0800-1202.