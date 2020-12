Voormalig succescoach Klein Zwitserland, Joost Bellaart (69) overleden

Voormalig hockeycoach Joost Bellaart is op 69-jarige leeftijd overleden, meldt mediapartner NOS. Bellaart wordt gezien als een van de succesvolste clubcoaches in het Nederlandse hockey. Bellaart pakte tussen 1976 en 1981 met de mannen van Hockey Club Klein Zwitserland vijf landstitels op rij en won twee keer de Europacup met de Haagse club.

Na zijn succesvolle periode bij Klein Zwitserland deed hij veel verschillende clubs en landen aan. Bellaart was onder meer coach van de vrouwen van Amsterdam, bondscoach van Italië en hij ging bij de KNHB aan de slag als assistent van bondscoaches Wim van Heumen en Hans Jorritsma.

In 2001 volgde hij Maurits Hendriks op als bondscoach van de Oranje-mannen. Dat werd misschien wel de roerigste periode uit zijn trainersloopbaan. Een deel van de spelersgroep, met onder anderen Jeroen Delmee, Bram Lomans en Guus Vogels, kwam in opstand nadat de regerend olympisch kampioen zich niet rechtstreeks had geplaatst voor de Spelen van 2004 in Athene.

Opstappen bondscoach

De spelers eisten dat Bellaart zou vertrekken, maar van de hockeybond mocht hij aanblijven. Bellaart hield echter de eer aan zichzelf en stapte in oktober 2003 op als bondscoach. In zijn periode als bondscoach won Nederland twee keer de Champions Trophy (2002 en 2003).

‘Zijn overlijden hakt er wel in’, laat oud-hockeyer Ties Kruize weten. Kruize werkte bij Klein Zwitserland nauw samen met Bellaart en heeft altijd contact met hem gehouden. ‘Het is de laatste week heel snel gegaan, heel triest. Hij heeft veel voor het hockey gedaan. Iedereen die met hem gewerkt heeft, noemt hem een topgast. Het was een enorm bijzondere en leuke man.’