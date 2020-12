Zo’n 91 kerstpakketten uitgedeeld in Duindorp

Zaterdagmiddag zijn door de actie van Edith Knoester en haar vrijwilligersteam zo’n 91 kerstpakketten in Duindorp uitgedeeld aan mensen die in deze tijd een steuntje in de rug kunnen gebruiken. En dat ging in Duindorp niet ongemerkt voorbij.

In november was Edith gestart met haar actie om producten, spullen, geld en artikelen voor minder bedeelden in te zamelen. En dat werd een groot succes. Al snel stroomde haar huis vol met donaties en ging ze met een team vrijwilligers aan de slag om alles te verwerken en in te pakken. In de tussentijd konden inwoners buurtgenoten aanmelden die zo’n pakket wel goed zouden kunnen gebruiken. “Mensen hebben donaties gedaan, supermarkten hebben donaties gedaan, we hebben ook tikkies opgehaald, waarbij we ook wat dingetjes gekocht hebben voor in de pakketten, dus iedereen heeft eraan meegeholpen”, vertelt Edith enthousiast tegen Den Haag FM.

Uiteindelijk konden zaterdagmiddag 72 mensen blij gemaakt worden met een pakket van Edith. “Vandaag komen de mensen die het zelf kunnen komen halen, het straks ophalen en de mensen die slecht ter been zijn, gaan we later in de middag brengen. Ja, het is gewoon een hele postitieve actie en iedereen vindt het helemaal geweldig”, aldus Edith.

Met het wegvallen van de Kerstmarkt vanwege de Coronamaatregelen, wilde Edith de uitdeelmiddag door een leuke aankleding toch wel wat extra glans geven. Zo was er een koets met paarden geregeld van waaruit de kerstman met een paar elfjes zakjes snoep aan de kinderen uitdeelden en konden kinderen op de foto met Vlampie de Vreugdevuurmascotte.

Terwijl de koets door het dorp reed, konden de eerste gelukkigen al kun goed gevulde kerstpakkettassen bij Edith ophalen. Met name voor de oudere en mogelijk ook wat eenzame buurtgenoten, is het toch wel een steuntje in de rug, zo is te horen van een inwoonster. En, “Zoals ik de mensen zie die het nu vandaag komen halen, die echt gewoon met tranen in hun ogen staan, dan weet je toch wel dat het heel hard nodig is”, besluit Edith na het uitreiken van het zoveelste kerstpakket.