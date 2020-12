Bemoedigende woorden van nachtburgemeester tijdens lockdown: “Aan de horizon schijnt licht”

“Den Haag. Wat een jaar was dit. De mooie stad achter de duinen. Met alles on hold omdat het echt niet anders kan. We moeten vrienden en familie missen, maar liefde is echt. Dat zit in je hart. Den Haag geeft nooit op.” Het zijn de woorden van de Haagse nachtburgemeester Pat Smith in een nieuwe Hou je Haags-video waarmee hij Den Haag een hart onder de riem wil steken. “We zijn anderhalve meter van de eindstreep en aan de horizon schijnt licht. Hou nog even vol, hoe moeilijk dat ook is.”

“Met deze nieuwe video steken we Den Haag in lockdown een hart onder de riem”, legt Sander Hanenberg van The Hague Marketing uit. “We laten zien hoe de stad de schouders eronder zet tijdens deze coronacrisis. In de video willen we laten zien dat Den Haag trots op zichzelf mag zijn en geven we de boodschap mee om nog even vol te houden zodat we straks weer hopelijk zorgeloos kunnen genieten van onze mooie stad.”

Tekst gaat verder onder video.

Naast de boodschap van de nachtburgemeester worden Hagenaars opgeroepen zelf ook een wens via sociale media te delen, onder meer burgemeester Jan van Zanen deed daar aan mee. “Het belangrijkste is dat we een beetje op elkaar letten: de coronacrisis raakt ons allemaal. Mijn wens voor 2021 is dat we elkaar niet uit het oog verliezen”, aldus Van Zanen.

Uit de gedeelde video’s kiest The Hague Marketing Bureau een aantal mooie Haagse videoboodschappen uit, die vervolgens op de digitale stadsschermen door heel Den Haag te zien zullen zijn.