Online festival Den Haag Inside Out: “Binnen blijven is nog nooit zo leuk geweest”

Het vijf dagen durende online festival Den Haag Inside Out moet jongeren helpen om de laatste dagen van dit jaar en de jaarwisseling toch nog feestelijk door te komen. “Binnen blijven is nog nooit zo leuk geweest, dus vier Lockdown 2.0 op je beeldscherm met hét festival van het jaar: Den Haag Inside Out!”, laat men weten.

Van 27 tot en met 31 december kun je bijvoorbeeld proberen te ontsnappen uit een digitale escaperoom, er zijn talkshows en tijdens de jaarwisseling zijn verschillende muzikale livestreams te bekijken. Zondag wordt afgetrapt met een online challenge en de escape room, op maandag is er vanuit Scheveningen De Grote Stream Show Scheveningen waar Jebroer, Frenna en Bilal Wahib zullen optreden, een dag later is onder meer De Kraaien daar te zien.

Op oudjaarsavond is er ‘Morgen is er weer een nacht’ waarbij je het oude jaar uitgaat met Dario Goldbach en Goldband en even na middernacht is er De Jeugd van Tegenwoordig. Op dezelfde dag is er ‘De Haagse Vreugdestream’ met optredens van DJ Outsiders, DJ Chuckie en The Darkraver, tegelijkertijd is er de stream ‘The Hague New Year Nights’ met onder meer storyteller Jaouad Hadchoune en zumbales met Ouafa. De volledige programmering vind je hier.

Het programma van Den Haag Inside Out is tot stand gekomen door een samenwerking van de gemeente met verschillende Haagse organisaties: Poppodium PAARD, Pip Den Haag, Popagenda Scheveningen, Join Us, Orisun, Culture Clash 4U, Urban Chicks with Brains, Hofstad Festivals met de organisatoren van de Vreugdevuren, Delaroche, WSDH, Pro Players, MOment Communicatie en Maria’s Villa.