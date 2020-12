Coronavirus: 267 nieuwe coronabesmettingen in Den Haag

In Den Haag zijn er tussen maandagochtend en dinsdagochtend 267 nieuwe coronagevallen bijgekomen. Dat aantal ligt onder het zevendaags gemiddelde aantal besmettingen (282) en is iets lager dan het aantal wat maandag werd geregistreerd (289). Dat valt op te maken uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In het afgelopen etmaal werden er in Den Haag zeven nieuwe ziekenhuisopnames en drie sterfgevallen geregistreerd.

Landelijk gezien registreerde het RIVM tussen maandag- en dinsdagochtend 9.872 positieve testresultaten. Dat zijn er minder dan maandag. Toen waren er volgens iets gecorrigeerde cijfers 11.199 gevallen, een forse daling ten opzichte van zondag. Toen kwam de teller boven de 13.000 uit.

Het RIVM heeft tussen maandag- en dinsdagochtend 116 sterfgevallen geregistreerd die zijn gerelateerd aan Covid-19. Een dag eerder waren dat er een stuk minder: 31. Dit betekent niet dat deze mensen allemaal de afgelopen 24 uur zijn overleden, die cijfers komen soms met vertraging binnen.

Niet-acute zorg stilgelegd

Ziekenhuizen hebben dinsdag gemeld dat ze alle niet-acute zorg stilleggen om de grote toename van het aantal coronapatiënten aan te kunnen. Het aantal bedden op de intensivecareafdelingen wordt uitgebreid naar 1450 en er moeten ook weer meer patiënten naar Duitsland worden verplaatst. Met die maatregelen wil het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) waarborgen dat de meest kritieke zorg voor alle patiënten kan doorgaan.

De piek van de tweede coronagolf moet voor de ziekenhuizen nog komen. De verwachting is dat het aantal opgenomen coronapatiënten de komende weken verder zal toenemen. In de loop van januari wordt de grootste drukte verwacht.

HMC Westeinde: ‘Alles wat gepland staat, gaat gewoon door’

‘Mensen die afspraken hebben moeten, gewoon blijven komen’, reageert HMC Westeinde op het nieuws dat alle ziekenhuizen de planbare reguliere zorg stil leggen om de coronazorg aan te kunnen. ‘We hadden al weinig planbare zorg, maar alles wat gepland staat gaat gewoon door’, aldus de raad van bestuur.