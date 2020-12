“Harde lockdown is voor Britten vergelijkbare situatie als met harde Brexit”

“Wat we nu zien met dat gemuteerde virus is dat Groot-Brittannië (GB) eigenlijk ineens op slot is gegaan. Met de harde lockdown hebben ze feitelijk al de situatie die ze anders zouden kunnen krijgen bij een harde Brexit. Als er een harde Brexit volgt…”, zegt Han ten Broeke van Den Haag Centrum voor Strategische Studies in Haags Bakkie op Den Haag FM over de aanstaande Brexit. Momenteel mogen er nagenoeg geen passagiers vanuit Groot-Brittannië Nederland inkomen, reden daarvoor is een harde lockdown die het land kent nadat duidelijk werd dat er een gemuteerde variant van het coronavirus rondwaart.

Groot-Brittannië maakt officieel sinds januari 2020 geen deel meer uit van de Europese Unie (EU), maar er wordt nog wel onderhandeld over den handelsdeal tussen de EU en GB. “Daarvoor zijn twee smaken. Of ze gaan eruit met een handelsdeal en dan kunnen ze hun goederen hier afzetten en komen er geen tarieven op en geen quotes op bijvoorbeeld de vis. Of ze vliegen eruit zonder handelsdeal en dan vallen ze terug op wereldhandelsafspraken. Dat is met tarieven en quota, daar wordt de handel duurder van. Dat is ook slecht voor Nederland want wij zijn het land wat het meest handelt met Groot-Brittannië.”

Een van de vraagstukken zal zijn welke ruimte onder meer vissers in de toekomst hebben. “Kijk hier in Den Haag: al die vissers vissen over het algemeen ook in Britse wateren ten Noorden van Schotland. De Britten willen een vergoeding voor de vis die daar wordt gevangen, maar die rechten hebben ze eerder al verkocht… De afgelopen week is het tussen de EU en GB gegaan over hoeveel vergoeding betaald moet worden voor de vis die uit hun wateren komt.” Die onderhandelingen liepen vorige week stuk. “Toen dacht iedereen: we knallen eruit zonder deal. Harde Brexit.”

Een eventuele harde Brexit kan ook gevolgen hebben in Den Haag: “Hier in Den Haag zullen we het bijvoorbeeld bij de Europese School merken. “Britse ouders konden hun kinderen naar de Britse, internationale of Europese school sturen, ze kunnen straks niet meer naar de Europese school. Voor die Britten geldt dat straks niet meer. Als ouders niet meer voor een Europese instelling kunnen werken geeft ze ook niet meer het recht om de kinderen naar een Europese School te sturen.”

Nu geldt nog tot 31 december 2020 een overgangsperiode waarbij GB zich moet houdt aan EU-regels en wetten, daarna volgen -met of zonder een akkoord- veranderingen in de onderlinge verhoudingen. “Ik heb de afgelopen maanden telkens gezegd dat ik denk dat ze er uit gaan komen. Het is een gok, maar ik denk dat het gezond verstand zal zegevieren.”