Saxofonist Sharwin (20) viral met cover van Frenna

De 20-jarige Sharwin Pancham ging viral met zijn cover van de hit Wat Is Je Naam van Frenna en Yxng Le. De Haagse saxofonist behaalde meer dan 100.000 views op Facebook en bracht onlangs zijn eerste eigen werk uit: SAXAFRO.

‘De saxofoon is in m’n leven gekomen door mijn vader. Die had een saxofoon gekocht omdat hij het mooi vond en wilde hem in de kamer zetten. Ik speelde toen zelf keyboard en ben daardoor uiteindelijk saxofoon gaan spelen’, vertelt Sharwin enthousiast. ‘In januari bedacht ik me dat ik het leuk vond om saxofoon te spelen maar ik kon er weinig mee’ vervolgt hij. ‘Ik hou zelf net zoals de meeste jongeren erg van urban muziek en besloot daarom cover te gaan maken van bekende nummers.’

‘Het is erg gaaf om te merken dat mensen het zo leuk vinden. Ook vanuit de urban industrie kreeg ik veel reacties’ vertelt de jonge saxofonist trots. ‘Frenna had me gerepost en ik kreeg een direct message van KM (een rapper van de rapgroep van Frenna, red.). Dat is toch wel erg gaaf, omdat dat toch de mensen zijn waar je tegenop kijkt.’

Op 12 december bracht Sharwin onder zijn artiestennaam SHARWINSAX zijn eerste eigen single uit, genaamd AFROSAX. Het nummer is te beluisteren via onder andere Spotify, Apple Music en Deezer.