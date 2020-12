Tegenslag voor Invictus Games: drie teams mogen niet afreizen naar Den Haag

De Invictus Games worden in 2021 gehouden van 29 mei tot 5 juni in Den Haag, maar niet alle teams zullen aanwezig zijn: de teams uit Australië, Jordanië en Nieuw-Zeeland mogen van hun overheden niet afreizen naar het sportevenement. Het internationale sportevenement voor (oud-)militairen die door hun werk gewond zijn geraakt of ziek geworden zou in 2020 in Den Haag worden georganiseerd, dat werd door de coronamaatregelen uitgesteld.

De organisatie laat dinsdag weten vastberaden te zijn om in 2021 een veilige editie te kunnen organiseren, daarbij wordt gekeken of de deelnemers die niet naar Den Haag kunnen komen digitaal mee kunnen doen aan het evenement, ook zijn er maatregelen genomen om de sluitingsceremonie aan te passen zodat deze kan plaatvinden met minder aanwezigen, de organisatie spreekt van een compacte en intieme ceremonie.

“Ondanks het teleurstellende nieuws over de reisbeperkingen van sommige teams als gevolg van COVID-19 maatregelen, stellen we nog alles in het werk om de Invictus Games Den Haag 2020 op basis van 20 deelnemende landen neer te zetten. Het laatste sportschema is onlangs met alle teams gedeeld om ervoor te zorgen dat alle deelnemers hun trainingen kunnen laten aansluiten. De Invictus Games deelnemers tonen voortdurend hun doorzettingsvermogen en veerkracht bij het overwinnen van de tegenslagen die op hun pas komen. Het organisatieteam wil dezelfde veerkracht tonen door ervoor te zorgen dat we de Invictus Games in de best mogelijke vorm in mei afleveren”, zegt Conny Wenting namens de Invictus Games The Hague 2020.

Foto: Getty Images for Invictus Games Foundation