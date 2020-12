Online festival Den Haag Inside Out: “Binnen blijven is nog nooit zo leuk geweest”

The Hague Royals laat kinderen basketballen

Eredivisiebasketbalclub The Hague Royals biedt minimaal 200 kinderen de kans om te genieten van de basketbalsport.

In februari volgend jaar start een sociaal initiatief, samen met de basketbalclubs uit de regio Haaglanden, om gezamenlijk zo veel mogelijk kinderen tussen de 6 en 12 jaar aan het bewegen te krijgen. De kinderen, zowel jongens als meisjes, krijgen een shirt en een eigen basketbal. Ze worden getraind door de spelers en coaches van The Hague Royals. Ook wordt aandacht besteed aan kinderen met een verstandelijke beperking, die naast hun eigen trainingen ook af en toe meetrainen met de andere groepen.

Ilse Feenstra, bestuurslid van The Hague Royals: “Iedereen betrokken bij de club is trots dat er een eredivisie basketbalteam acteert op het hoogste niveau in de Sportcampus Zuiderpark, een van de mooiste zalen in Nederland en natuurlijk een stuk legendarische grond in Den Haag. We hadden ons natuurlijk een beter jaar kunnen voorstellen dan nu het geval is.”

“De coronacrisis zorgt voor een moeilijke start, helemaal voor een nieuwe club. Het zal het nog een hele kluif worden om het eerste jaar zonder hulp gezond af te gaan sluiten”, zo geeft zij aan. “Maar toch willen wij ook in dit jaar, hoe lastig ook, direct laten zien hoe mooi basketbal is; niet alleen het spel, maar zeker ook de maatschappelijke functie die het biedt aan de jeugd. Daarom hebben wij dit initiatief ontwikkeld en vragen wij de steun van iedereen die basketbal een warm hart toedraagt. Daar hebben wij, naast de clubs, dus ook het bedrijfsleven uit de regio Haaglanden bij nodig.”