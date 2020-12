Zoektocht zonder resultaat: in Hofvijver verloren pannendeksel niet gevonden

In de Hofvijver is dinsdagmiddag door de brandweer gezocht naar de pan of deksel die daar onlangs door een demonstrant verloren werd. Ze deed dit op verzoek van het Haags Historisch Museum. “Ontzettend sympathiek van de brandweer dat ze hebben gezocht, maar we hebben hem helaas niet kunnen vinden”, laat een woordvoerder Den Haag FM weten. “Maar als eigenaar zich met de andere deksel zou melden dan zou dat heel leuk zijn.”

Het gaat om de deksel of pan die vorige week maandag tijdens de coronatoespraak van premier Mark Rutte op 14 december in de Hofvijver viel. Verschillende demonstranten maakten toen met potten en pannen een hoop lawaai tijdens de toespraak. Een van de demonstranten verloor toen zijn pan of deksel in de Hofvijver.

Het museum wil de pan en het bijbehorende verhaal graag opnemen in haar coronacollectie. “Het gaat niet zozeer om de pannendeksel, het gaat vooral om het verhaal wat we vast willen leggen.” In de collectie zijn onder meer al mondkapjes te vinden en spandoeken die werden gemaakt voor de zorgmedewerkers. Inmiddels kan ook de aan de gevel hangende poster ter promotie van de coronatentoonstelling zelf onderdeel worden van de collectie: “Die is nu ook volgeplakt met stickers van mensen die geprotesteerd hebben.”

Foto’s: Haags Historisch Museum