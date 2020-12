Coronavirus Den Haag: 267 nieuwe coronagevallen, drie sterfgevallen

In Den Haag zijn er tussen dinsdagochtend en woensdagochtend 268 nieuwe coronagevallen bijgekomen. Dat aantal ligt onder het zevendaags gemiddelde aantal besmettingen (287) en is nagenoeg gelijk aan het aantal besmettingen wat dinsdag werd geregistreerd (267). Dat valt op te maken uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In het afgelopen etmaal werden er in Den Haag opnieuw zeven nieuwe ziekenhuisopnames en drie sterfgevallen geregistreerd.

Landelijk zijn er in het afgelopen etmaal 10.447 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld bij het RIVM. Een dag eerder werden er 9872 gemeld, maar dat blijken er na correctie nu 9853. Er werden 106 overleden covid-patiënten gemeld. Dit betekent niet dat deze mensen allemaal de afgelopen 24 uur zijn overleden, die cijfers komen soms met vertraging binnen.