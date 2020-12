Duizenden brieven en cadeautjes voor eenzame mevrouw Meurer (96)

Haagse Markt deelt voedselpakketten uit: ‘Het is heel erg dat dit nodig is’

‘Ik ben helemaal lamgeslagen, dit verwacht je toch niet.’ Mevrouw Meurer (96) is stomverbaasd als presentator Johan Overdevest haar deze week verrast met stapels post en cadeautjes. Aan een oproep van Omroep West om post te sturen naar mevrouw Meurer, werd massaal gehoor gegeven: bijna 7000 kaarten kwamen binnen voor de eenzame vrouw.

‘Als het om eenzaamheid gaat, moet je hier zijn’, vertelde mevrouw Meurer aan TV West-presentator Johan Overdevest, toen hij twee weken geleden bij haar langs ging voor het programma ‘Ik denk aan jou’. Behalve de hulp heeft mevrouw Meurer met niemand contact. ‘Ik heb geen kinderen en geen familie meer, ik sta er helemaal alleen voor. Daar heb ik heel dikwijls last van, dat ik hier ziten er is niemand. Dan ga ik een potje zitten janken.’

Presentator Johan verraste mevrouw Meurer toen al met kerstcadeautjes en een kerstboom, maar wilde meer doen om de vrouw een fijne kerst te bezorgen. Daarom deed hij de oproep. Veel mensen bleken mee te leven, Omroep West werd in de daaropvolgende dagen namelijk overspoeld door post. ‘We hebben bijna 7000 kaarten gekregen’, vertelt Johan aan mevrouw Meurer als hij nogmaals langsgaat.

Anderen gelukkig maken

De vrouw is sprakeloos. Het is voor haar nauwelijks te bevatten dat zoveel mensen iets voor haar hebben gedaan. ‘Ik ben helemaal lamgeslagen’, zegt ze emotioneel. ‘Dit verwacht je toch niet.’ Naast bakken vol kaarten, die ze aandachtig bekijkt met haar vergrootglas, zijn er ook veel cadeaus binnengekomen. Ballonnen, kerstpakketten en zelfs kerstboompjes.

‘Mag ik er ook andere mensen gelukkig mee maken? Dat doe ik heel graag’, zegt ze. ‘Natuurlijk, het is veel te veel voor u alleen’, antwoordt Johan. Want al die tientallen dozen chocola en kerstkransjes, dat kan de vrouw nooit zelf opmaken. En dus kijken ze samen wat mevrouw Meurer van de cadeautjes wil houden. ‘Er is al een tas met chocola en drinken naar een verzorgingshuis gegaan, en een deel gaat naar de boodschappenbegeleidingsdienst’, zegt Johan.

Gehoorapparaat

Mevrouw Meurer is ontzettend dankbaar. ‘Ik heb er geen woorden voor, maar ik probeer het: iedereen heel hartelijk bedankt. Dat meen ik uit de grond van mijn hart’, richt ze zich tot de camera.

Toch is er meer wat er voor de vrouw gedaan kan worden, denkt Johan. ‘Ze heeft genoeg eten en drinken voor de komende jaren, maar ze zou pas echt geholpen zijn met een gehoorapparaat’, zegt Johan. ‘Het gebrek daaraan sluit haar af van de buitenwereld, omdat ze het vaak ook niet goed kan verstaan… misschien is er wel een bedrijf dat daarmee kan helpen.’ De presentator gaat op Tweede Kerstdag nog een keer bij mevrouw Meurer langs, zodat ze niet alleen is met kerst.

In ‘Ik denk aan jou‘ bezoekt Johan Overdevest mensen die zich eenzaam voelen en wel wat extra aandacht verdienen. Je ziet de hele uitzending donderdag om 17.00 uur op TV West, met een herhaling op ieder heel uur.