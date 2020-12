Gedupeerden toeslagenaffaire gecompenseerd: ‘Kabinet zou moeten aftreden’

De compensatie is fijn, maar het zou beter zijn als het kabinet aftreedt en zo de schuld voor de toeslagenaffaire op zich neemt. Dat zegt de Haagse gedupeerde Janet Ramesar over het feit dat gedupeerden van de toeslagenaffaire voor 1 mei 2021 gecompenseerd worden met 30.000 euro.

Het besluit tot de compensatie volgde dinsdag na een overleg van bewindspersonen op het Catshuis. Een speciale parlementaire commissie concludeerde voor het weekend dat de gedupeerden ongekend onrecht is aangedaan door ze te beschuldigen van fraude.

“Het rapport legt ook echt bloot waar het misging. Ik hoop dat ze ervan hebben geleerd. Het enige wat nog zou kunnen helpen is aftreden, maar wie ben ik om te zeggen dat ze dat moeten doen?”

“De meeste ideeën van de belastingdienst lopen niet goed af”

In contact wat ze heeft met andere gedupeerden werd met een dubbel gevoel gereageerd op het besluit: “Een heleboel mensen zijn gecompenseerd, mensen zijn blij. Het is dubbel voor iedereen: we zijn superblij voor iedereen die geholpen wordt. Dat is wel gewoon goed, maar de manier waarop… Er waren ook mensen met een schuld van duizend euro, die krijgen nu 30.000 euro. Voor sommigen is de schade veel groter. Heb je meer schade dan kan je dat halen bij de Commissie Werkelijke Schade (CWS). We moeten zien hoe dat loopt, de meeste ideeën van de Belastingdienst lopen niet goed af.”

“Het was eerlijker geweest als iedereen had gekregen waar ie recht op had. Er was een motie ingediend om dat mogelijk te maken. Wij (mensen met een hogere schuld, red.) moeten naar de commissie voor we goed gecompenseerd worden”, zegt ze tegen Den Haag FM.

“Symbolisch aftreden van het kabinet”

Wat Ramesar betreft zou het rapport ook politieke consequenties moeten hebben en zouden bewindslieden moeten aftreden: “Ik vind nog steeds dat dat moet gebeuren. Er is echt iets ernstig mis gegaan. Aftreden zou een juiste consequentie zijn voor wat gebeurd is. Wat ons is aangedaan is verschrikkelijk. Daar moeten echt consequenties aan zitten zoals het symbolisch aftreden van het kabinet, zodat ze schuld erkennen. En bij het volgende kabinet moeten ze ervoor zorgen dat dit nooit meer gaat gebeuren. Wij dragen wél de consequenties.”

Ook het feit dat een aantal hoofdpersonen op het dossier zoals Mark Rutte (VVD), Wopke Hoekstra (CDA) en Lodewijk Asscher (PvdA) lijsttrekker zijn bij de komende Tweede Kamerverkiezingen steekt bij Ramesar. “Ik vind dat zij de functie als lijsttrekker moeten neerleggen omdat ze verantwoordelijk zijn.” Asscher maakte op Facebook zijn excuses openbaar, hij sprak van een ‘ongekend onrecht’ wat de gedupeerden is aangedaan. Binnen zijn partij wordt nu een discussie gevoerd over zijn lijsttrekkerschap, meldt de NOS.

Gecompenseerd, maar bedrag klopt niet

Toch is ze te spreken over de compensatie die nu voor de lotgenoten komt: “Eigenlijk voor iedereen is het goed. Al moeten mensen met meer schade wachten tot er goed gecompenseerd wordt. Voor sommigen is de schade veel groter dan die 30-duizend euro.” Zelf ontving ze een week terug al compensatie. “Dat is niet helemaal goed gegaan, want het bedrag klopt niet… Maar ik kom de winter door. Het resterende bedrag wordt nog gecompenseerd. Schulden die ik had heb ik afgelost.”

Brieven op de mat

Zelf ontving Ramesar -naast de compensatie- dit weekend ook flink wat post van het CJIB, in totaal vielen er 54 brieven op de mat. “Ik kwam thuis. Ik schrok me dood”, vertelt Ramesar: “Ik wist wel dat het onterecht zou zijn, mar dat wist ik ook van de belastingdienst…”

Na contact met het CJIB werd dat probleem vlot aangepakt. “Er zouden nog meer brieven komen. Ze hebben contact opgenomen met PostNL om te zeggen dat CJIB-brieven niet meer bezorgd mochten worden. Ze willen ook echt wel wat doen voor de gedupeerden, als ik nog meer mensen ken die dit meemaken dan kan ik dat doorgeven. Ik ben nu bezig met een dakloze die ook zoiets meemaakt.”

Zelfs haar postbode maakte zich zorgen over haar situatie: “Ik sprak hem, hij heeft het hele weekend gedacht: wat heeft ze nou weer verkeerd gedaan?” Toch ontving ze vandaag weer een brief: “Het zal wel weer een rekening zijn, dat zijn ze allemaal”, zegt ze nuchter.

Tien jaar stilgestaan

“Ik zal het nooit helemaal kunnen afsluiten, maar je moet ook door. Ik heb tien jaar stilgestaan en ik wil weer de oude Janet worden. Met doelen en ambities: ik ga ook weer studeren. Het is heel erg wat er is gebeurd, maar de wereld ligt nu open: ik heb nu geld op de rekening en kan mijn huis inrichten zoals ik dat wil. Ik kan een aanvullende zorgverzekering nemen en mijn tanden laten fiksen”, vertelt ze blij. “Ik wil echt positief vooruitkijken: er is erkenning.”

“Mijn zoon vroeg laatst of hij een pizza mocht bestellen”

Toch maakt ze zich ook nog ergens zorgen: “Kinderen gaan ook nog gecompenseerd worden, maar geld is daar niet de oplossing, zij moeten geholpen worden. De kinderen hebben een achterstand opgelopen en hebben ook schade. Mijn zoon was 4 en heeft het 10 jaar meegemaakt, hij weet niet beter dan dat er weinig tot niks kan. Ik had constant hulpverlening over de vloer. Hij zag geen verbetering. En nu ziet ie dat het wel is gelukt.” De vreugde zit voor Ramesar nu in heel gewone zaken: “Mijn zoon vroeg laatst of hij een pizza mocht bestellen. En dan zo’n grote. Dat kan nu.”