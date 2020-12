Haagse Markt deelt voedselpakketten uit: ‘Het is heel erg dat dit nodig is’

Honderden mensen die het zwaar hebben door de coronacrisis konden woensdagochtend een voedselpakket ophalen op de Haagse Markt. ‘Je ziet dat corona ons al negen maanden teistert en mensen beginnen in paniek te raken’, legt initiatiefnemer Appie el Massaoudi uit.

Spruitjes, bloemkool, druiven en nog veel meer groente verdwijnen er in het pakket. ‘Het weegt meer dan twaalf kilo, met dank aan de ondernemers van de markt en de supermarkten in de buurt’, legt vrijwilliger Aad tijdens het inpakken uit.

De voedselpakketten gaan naar mensen rond de Haagse Markt die het nodig hebben. ‘Mensen leven hier onder de armoedegrens’, legt El Massaoudi uit in het radioprogramma West Wordt Wakker. ‘Ook de ondernemers op de markt hebben het door corona onwijs moeilijk, maar je ziet dat dit toch nog nodig is.’

Voucher

De ondernemer werkt voor de actie samen met de Voedselbank. ‘Wij kunnen niet controleren wie zo’n pakket nodig heeft en wie niet. We waren dinsdag aan het inpakken en toen kwamen er ook al mensen vragen of ze een pakket mochten hebben. Daarom werken we samen met de Voedselbank. Zij weten wie het pakket in de buurt echt kan gebruiken en die mensen hebben een voucher gekregen om het pakket af te komen halen.’

Het is de derde keer dat El Massaoudi deze actie organiseert. Voor hem spreekt het voor zich. ‘Ik kom zelf ook uit deze buurt en woon hierachter’, vertelt hij. ‘Wij hadden het vroeger thuis ook niet al te breed. Ik merk aan de ondernemers om me heen dat we een buffertje hebben, maar wat is dat waard in deze tijd. Je ziet dat corona ons nu al negen maanden teistert en mensen raken in paniek. Je merkt dat de armoede nu een gezicht krijgt en dat er vanuit de landelijke politiek een gezicht komt voor deze armoede.’

Steentje bijdragen

Een van de vrijwilligers die de voedselpakketten woensdag uitdeelt, is Cor. ‘Het geeft een supergevoel om hier te staan’, vertelt hij. ‘Het is heel erg dat het nodig is, maar ik ben blij dat ik op deze manier mijn steentje bij kan dragen. Ik verwacht dat heel veel mensen komen die eenzaam zijn of die op zijn Hollands gezegd aan de tering liggen. Ik het is heel hard gezegd, maar de armoede is hier nog steeds aanwezig.’