Haagse Vreugdestream met Outsiders tijdens jaarwisseling alternatief voor vreugdevuren

De Haagse Vreugdestream moet dit jaar tijdens de jaarwisseling een alternatief zijn voor de traditionele vreugdevuren welke doorgaans in Duindorp, Scheveningen, Laak en Escamp te vinden zijn. Onder meer Outsiders, Rein Mercha, The Darkraver, Jebroer, Dyna en Chuckie zullen optreden op de laatste dag van 2020. De organisaties van de vier vreugdevuren hebben op initiatief van de Escampse organisatie samengewerkt om deze stream mogelijk te maken.

In november werd duidelijk dat er in Den Haag dit jaar geen vreugdevuren zijn toegestaan, de gemeente kan voor de vuren geen evenementenvergunning verlenen vanwege de corona-epidemie. “Dit is een enorme domper voor iedereen”, zei burgemeester Jan van Zanen toen.

De Haagse Vreugdestream-uitzending start op 31 december om 18.30 uur vanuit bierbrouwerij Kompaan en is online, via Haaglanden TV en op verschillende social media-kanalen te zien.