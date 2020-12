Onderwijswethouder Bredemeijer: ‘Te vroeg schooladvies vergroot sociale verschillen’

Het vroege schooladvies dat kinderen krijgen kan een levenslange invloed hebben, mede door die vroege selectie worden sociale verschillen vergroot. Dat stelt onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) in NRC. Bredemeijer pleit voor meer ruimte voor talentontwikkeling voor scholieren. ‘Ook als een jongere meer tijd nodig heeft om zijn of haar kwaliteiten te ontdekken. Dat is de harde realiteit van het huidige onderwijssysteem.’

‘Kinderen hebben soms achterstanden, zeker in een grote stad als Den Haag. Ook ouders hebben daarin een rol, door thuis Nederlands te spreken en kinderen in te schrijven voor voorscholen. Bij een achterstand mag het niet zo zijn dat het schooladvies of de middelbare schooltijd een kind afremt en zijn of haar maximale potentie onbenut laat.’

Het betoog van de Haagse wethouder hoort bij de documentaire ‘Klassen’ van VPRO en Human welke te zien is op NPO 1. Daarin is te zien hoe lastig het voor scholieren kan zijn op uit te komen op het voor hen geschikte onderwijsniveau.