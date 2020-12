Replica van Nachtwacht in HMC Westeinde: ‘Je kan hem aanraken’

Een bijzonder gebaar voor zorgpersoneel en patiënten dinsdag in het HMC Westeinde in Den Haag. Een replica van de Nachtwacht wordt daar opgebouwd, en die schijnt niet van echt te onderscheiden te zijn. ‘Een heel mooi gebaar voor ons ziekenhuis, voor ons zorgpersoneel en voor de mensen die in het ziekenhuis liggen’, zegt Merel Blaeke van het HMC Westeinde tegen mediapartner Omroep West.

De komst van de replica van de Nachtwacht naar het ziekenhuis is een initiatief van het Rijksmuseum. ‘In deze tijd kan niemand ergens heen, dus het Rijksmuseum heeft bedacht dat de Nachtwacht dan maar naar mensen toe moet komen. Daar hebben wij gebruik van gemaakt, want we vinden het een ontzettend mooi initiatief’, aldus Blaeke.

De replica blijft ruim een week staan en is dus een hart onder de riem voor de hardwerkende mensen in de zorg, en de patiënten. ‘Dit doet ons goed, in deze tijden – de donkere dagen voor kerst – is het een mooie geste.’ Naast dat de Nachtwacht zo ongeveer het bekendste schilderij van Nederland is, zit er ook een metafoor in verwerkt. ‘In de Nachtwacht zit zoveel actie’, weet Blaeke. ‘De actie die de zorg maakt, komt overeen met de actie in het schilderij.’

Aanraken en details bekijken

De replica wordt net zo groot als de echte versie in het Rijksmuseum, vier bij vijf meter. Het verschil met de echte versie: je mag er nu met je neus bovenop staan. ‘Dat kan normaliter in het museum natuurlijk niet. Je kan hem aanraken en je kan alle kleine details in het schilderij zien, die je normaal niet kan zien. Je kan er zelfs omheen lopen. Het is echt iets bijzonders.’

Dinsdag wordt de Nachtwacht 2.0 geplaatst, en dat zorgt al voor het nodige geroezemoes in de wandelgangen van het ziekenhuis. ‘Ik hoor mensen tegen elkaar zeggen: we gaan straks een foto maken als we tijd hebben, om ons vast te leggen met de Nachtwacht.’ Zo’n verzetje kan het zorgpersoneel goed gebruiken, ‘want het is nog steeds dealen met een grote ziekte’, vertelt Blaeke. ‘Iedereen doet hartstikke zijn best om iedereen gezond te houden en beter te maken.’